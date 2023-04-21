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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

السكرتير العام للبحر الأحمر يؤدى صلاة العيد وسط الآلاف من المواطنين بالغردقة

صورة موضوعية
صورة موضوعية

 أدى اللواء محمد البنداري السكرتير العام للمحافظة صلاة عيد الفطر المبارك من مسجد الميناء الكبير بمدينة الغردقة وسط حشود كبيرة من الأهالي والمواطنين.

ورافق سيادته ، الأستاذ كمال سليمان السكرتير العام المساعد للمحافظة واللواء إيهاب رأفت مستشار المحافظ لشئون المدن والمديريات و اللواء اشرف البيه رئيس مدينة الغردقة ، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وشهدت صلاة العيد أجواء من الفرحة والسعادة على المواطنين والذين بدأوا في التوافد على ساحات صلاة عيد الفطر، منذ صباح الباكر اليوم ، وسط استنفار أمني مكثف من قبل قوات الأمن.

محافظ البحر الأحمر مدينة الغردقة الغردقة البحر الأحمر عيد الفطر

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