بعد الصلاة في المسجد الحرام.. شاهد| ولي العهد السعودي يتلقى التهاني بعيد الفطر

وثق مقطع فيديو نشرته قناة "الإخبارية" السعودية، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وهو يتلقي التهاني بعيد الفطر المبارك بعد تأديته صلاة العيد في المسجد الحرام.

وأدى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، صباح اليوم، صلاة عيد الفطر المبارك مع جموع المصلين الذين اكتظ بهم المسجد الحرام والساحات المحيطة به، وعقب الصلاة، استقبل ولي العهد الأمراء والعلماء والمشايخ، وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين الذين قدموا التهنئة له بعيد الفطر.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أدى اليوم الجمعة، في قصر السلام بجدة، صباح اليوم، صلاة عيد الفطر المبارك.