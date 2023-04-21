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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد الصلاة في المسجد الحرام.. شاهد| ولي العهد السعودي يتلقى التهاني بعيد الفطر

ولي العهد السعودي
ولي العهد السعودي

وثق مقطع فيديو نشرته قناة "الإخبارية" السعودية، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وهو يتلقي التهاني بعيد الفطر المبارك بعد تأديته صلاة العيد في المسجد الحرام.

 

وأدى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، صباح اليوم، صلاة عيد الفطر المبارك مع جموع المصلين الذين اكتظ بهم المسجد الحرام والساحات المحيطة به، وعقب الصلاة، استقبل ولي العهد الأمراء والعلماء والمشايخ، وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين الذين قدموا التهنئة له بعيد الفطر.

 

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أدى اليوم الجمعة، في قصر السلام بجدة، صباح اليوم، صلاة عيد الفطر المبارك.

صلاة عيد الفطر المبارك الملك سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان محمد بن سلمان المسجد الحرام

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