أسامة ربيع يشارك العاملين بقناة السويس فرحة العيد

شارك الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، العاملين فرحتهم في أول أيام عيد الفطر المبارك، حيث أجرى جولة تفقدية، بدأت بأداء صلاة العيد من "مسجد تبارك" بالقرية الأولمبية التابعة للهيئة وبرفقته عدد من العاملين بالهيئة وقياداتها، ثم توجه لتقديم التهنئة للعاملين فى العديد من المواقع التي ينتظم بها العمل على مدار الساعة.

بدأت الجولة التفقدية، من مستشفى الهيئة الرئيسي "نمرة ٦" بالإسماعيلية حيث اطمأن الفريق ربيع على الحالة الصحية للمرضى وقدم لهم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك، متمنيا لهم الشفاء العاجل ودوام الصحة والعافية، موجها بتوفير كافة سبل الرعاية الصحية والدعم النفسي لهم ولذويهم.

عقب ذلك، تفقد رئيس الهيئة عددا من مواقع العمل المرتبطة بتنظيم حركة الملاحة بالقناة شملت كل من مارينا المرشدين ومركز مراقبة الملاحة والذي بعث من خلاله رسالة تهنئة لاسلكية للعاملين في مواقع العمل المختلفة التابعة لإدارة التحركات بمناسبة الأيام المباركة وحلول عيد الفطر المبارك أعاده الله على مصر والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.

كما أعرب رئيس الهيئة عن فخره بالأداء المشرف والمتميز لكافة العاملين بالهيئة في مختلف القطاعات، ناقلا لهم تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتقديره لما يبذلونه من جهد لضمان استدامة حركة الملاحة بالقناة ورفعة شأنها