مؤسسة حياة كريمة بالفيوم تشارك الأهالي فعالية تكبيرات العيد

قام منسقو ومتطوعو مؤسسة حياة كريمة بالتواجد بساحات مسجد ناصر الكبير بمدينة الفيوم ، مسجد التحرير بمدينة اطسا ، ارض المحلج بمدينة طامية، وذلك لأداء صلاة العيد ومشاركة الأهالى بالصلاة والاحتفالات.

تم تهنئة الأهالى بالإضافة إلى توزيع بعض الهدايا البسيطة من الشيكولاته والحلوى والبلالين على الأطفال، مدون عليها اسم ولوجو مؤسسة حياة كريمة ، كما تم إطلاق البالونات من أعلي الكوبري العلوي.

وقد لاقت التهاني والهدايا ترحيب وفرحة ومشاركة من الأهالى والشباب والأطفال، الذين أعربوا عن سعادتهم لمشاركة مؤسسة حياة كريمة لصلاة العيد وتقديم الشوكولاته والحلوى والبالونات على الأطفال والكبار.