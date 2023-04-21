محافظ الفيوم يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد ناصر الكبير

أدى الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، صلاة عيد الفطر المبارك، بمسجد ناصر الكبير بمدينة الفيوم.

جاء ذلك بحضور اللواء عبدالفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، واللواء ضياء الدين عبدالحميد السكرتير العام المساعد، والعميد أحمد بدوي المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، وفضيلة الشيخ محمد العش وكيل وزارة الأوقاف، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية وحشد غفير من المواطنين.

تناولت خطبة العيد التي ألقاها فضيلة الشيخ جمعة عبدالفتاح، فضل صيام شهر رمضان المبارك، وفضائل قيام الليل وقراءة القرآن، وضرورة التمسك بتعاليم الإسلام السمحة، والتأسي بأخلاق سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم.

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وعقب الصلاة، تبادل محافظ الفيوم التهنئة مع المواطنين داخل المسجد في جو يسوده الود والحب، مؤكداً حرصه الشديد علي مشاركة أهل الفيوم فرحتهم، في كافة المناسبات والأعياد.

وقدم المحافظ التهنئة لشعب الفيوم الكريم، داعياً الله تعالى أن يكون عيداً سعيداً على الجميع، وأن يديم على مصرنا الحبيبة نعمة الأمن والاستقرار، في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

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