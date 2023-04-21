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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بـ الأحمر الناري.. ريم مصطفى تهنئ جمهورها بـ عيد الفطر

ريم مصطفى
ريم مصطفى

تحرص الفنانة ريم مصطفى، على التفاعل الدائم مع جمهورها، ومشاركته ما يحدث معها في اليوميات الخاصة بها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت ريم، بإطلالة جذابة مرتدية فستانا مكشوفا باللون الأحمر الناري، كما وضعت مكياجا ناعما يتناسب مع جمالها، ما أدى إلى إعجاب جمهورها، وعلقت الفنانة على الصورة: "كل سنة وأنتم طيبين".

يذكر ان اخر اعمال ريم مصطفى مسلسل "سره الباتع" المستوحى  من رواية "سره باتع" للأديب يوسف إدريس، وبمعالجة درامية وسيناريو وحوار وإخراج  خالد يوسف، وإنتاج شركة سينرجى.

مسلسل "سره الباتع" دراما عصریة تاریخیة أحداثها  تدور بين زمنين .. العصر الحاضر وعصر الحملة الفرنسية على مصر فى العام 1798، ويشارك فى بطولة العمل أكثر من 60 ممثلا وممثلة من مختلف الأجيال أبرزهم أحمد فهمي، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حنان مطاوع، حسين فهمي، نجلاء بدر، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، هالة صدقي، أحمد وفيق،  منة فضالي، أحمد عبد العزيز، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان وآخرين من الفنانين المصريين والعرب.

وعرضت ريم مصطفى مؤخرا مسرحية "سيدتي الجميلة" مع النجم أحمد السقا على أحد مسارح مدينة 6 أكتوبر، خلال الأسابيع الماضية، حيث تعيد ريم مع السقا تقديم المسرحية على خشبة المسرح مجدداً بعد 53 سنة من تقديمها عام 1969 بطولة النجمين فؤاد المهندس وشويكار وأصبح العمل من أيقونات المسرح المصري حتى وقتنا هذا، ويجسد أحمد السقا شخصية كمال التي قدمها فؤاد المهندس فيما تجسد ريم مصطفى شخصية صدفة التي قدمتها شويكار.

"سيدتى الجميلة" مقتبسة من مسرحية بيجماليون لجورج برنارد شو، وتم تقد تقديمها في أكثر من عمل سواء على خشبة المسرح أو السينما، وتقدم برؤية جديدة من عالم الكاتب الراحل بهجت قمر وإخراج حسن عبد السلام، وتدور أحداثها حول كمال  الذي يبحث عن امرأة جميلة ليريها للملك، فتسرقه نشالة تدعى صدفة فيعجب بشخصيتها المتوحشة ويأخذها ليعلمها آداب الإتيكيت، ويعلمها كيفية التصرف مع الملك.

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IMG_٢٠٢٣٠٤٢١_١٧١٨١٧
بالاحمر الناري ريم مصطفي تهنئ متابعيها عيد الفطر مسلسل سره الباتع

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