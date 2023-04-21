عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

خصومات العيد.. وفر 4 آلاف جنيه واشتري موبايل سامسونج Galaxy A73 5G

Samsung Galaxy A73
Samsung Galaxy A73 5G

بدأت مواقع التجارة الإلكترونية في تقديم عروض مغرية على الأجهزة الكهربائية والهواتف الذكية، التي تتميز بالأسعار المرتفعة ومع ذلك يعبر الشراء في المواسم صفقة رابحة، تحصل على نفس المنتج بخصم كبير.

يعرض موقع أمازون هاتف  سامسونج  جالاكسي A73 5G الجديد الداعم لشبكات الجيل الخامس بسعر 15,244 جنيه فقط، في خصم 21% عن سعره الأصلي 19370 جنيه مصري، وذلك مع إصدار الذاكرة وسعة التخزين 8 جيجابايت رام و 128 جيجابايت روم. في السطور التالية ترصد "صدى البلد" مواصفات جهاز جالاكسي A73 5G الجديد. 

Samsung Galaxy A73 5G

مواصفات Samsung Galaxy A73 5G

يأتي مع شاشة عرض Super AMOLED Plus مقاس 6.7 بوصة، بدقة وضوح 1080x2400 بيكسل، مع كثافة بيكسلات 393 نقطة لكل بوصة، مع درجة سطوع قياسية 800 شمعة لكل متر مربع، معدل تحديث شاشة 120 هرتز، نسبة شاشة إلى هيكل 87.0% وزجاج واقي من Corning Gorilla Glass 5

يتم تشغيل هاتف  سامسونج  بواسطة معالج كوالكوم، مجموعة شرائح SM7325 Snapdragon 778G 5G بدقة تصنيع 6 نانو، مع أقصى تردد ميقاتي 2.4 جيجاهرتز، وشريحة معالجة رسوميات جرافيك Adreno 642L تقترن مع ذاكرة وصول عشوائي 6 أو 8 جيجابايت رام وسعة تخزين 128 أو 256 جيجابايت روم، يمكن زيادتها عبر بطاقة microSDXC.

لمحبي سامسونج فى سلطنة عمان.. سعر جوال Galaxy S22

أحلى عيدية.. عرض على موبايل سامسونج للفئة المتوسطة بـ3000 جنيه فقط

يحزم هاتف  سامسونج  بطارية لا يمكن إزالتها سعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقدرة 25 وات مع نظام تشغيل أندرويد 12 يمكن ترقيته إلى 13 وواجهة مستخدم One UI 5.1.

يأتي الهاتف مع إعداد كاميرا رباعي في الخلفية، مع مستشعر رئيسي بدقة 108 ميجابيكسل فتحة عدسة وساعة، كاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابيكسل وكاميرا ماكرو بدقة 5 ميجابيكسل وكاميرا للعمق بدقة 5 ميجابيكسل مع كاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابيكسل والقدرة على تسجيل مقاطع فيديو بجودة 4K و من 30 إلى 60 إطار في الثانية.

العيد موبايل سامسونج Galaxy A73 سامسونج جالاكسي A73 5G Samsung Galaxy A73 5G

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير عاجل | الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس يومي الأحد والأثنين

مخالفة لإصدار 2019.. مفاجأة تقلب موازين عقوبة كهربا في عقوبة الانضباط

كشف عنها أحمد حسن | صدمة جديدة لجماهير الزمالك قبل مباراة السوبر

اتهامات بالتدخل وتهديد بتجميد النشاط| وزارة الرياضة تنفذ حكم عزل رئيس الزمالك.. القصة كاملة

مهيب عبدالهادي يعلن عن انضمام نجم الزمالك إلى بيراميدز

وفاة سيف .. توقعات خطيرة لـ الحلقة الأخيرة من جعفر العمدة

أخبار الأهلي | مفاجأة فى عقوبة كهربا .. ورئيس الرجاء يستنجد بجماهيره

أزمة اقتصادية .. تحذير عاجل من روسيا لـ العالم

موضوعات متعلقة

تسريب مواصفات Nothing Phone 2 .. موبايل متوسط السعر بإمكانيات رائدة

بكاميرا 64 ميجابيكسل.. Realme تطرح هاتف جديد من الفئة المتوسطة

معدل تحديث شاشة 144 هرتز.. طرح تابلت فيفو pad 2 رسميا بإمكانيات رائدة

تسريب وبيع أرقام هواتف وحسابات 25 مليار مستخدم على الـ Dark web

حرب أشباه الموصلات..الاتحاد الأوروبي يقر قانون جديد لمنافسة أمريكا باستثمارات 47 مليار دولار

قصة مدينتين.. هل تنجح Apple في استبدال قاعدتها الصناعية في الصين بالهند؟

حقق أرقام مبيعات قياسية.. تابلت شاومي الجديد ببطارية تدوم 47 يوم

منافس iMessages.. واتس آب تضيف animation للرموز التعبيرية

ترشيحاتنا

خصومات العيد.. وفر 4 آلاف جنيه واشتري موبايل سامسونج Galaxy A73 5G

يا فرحة ضحايا العلامة الزرقاء| حكاية 4 دقائق انتهت بانفجار صاروخ إيلون ماسك وخسارته 13 مليار دولار

لمرضى السكر .. 8 نصائح عند تناول الكحك فى عيد الفطر

شبابية أوتوماتيك.. اركب هوندا سيفيك بأفضل سعر للمستعمل

بسبب الزلازل.. تحذير عاجل من ثوران بركان نيفادو ديل رويز

مسئولون صينيون: واشنطن لا تريد إنهاء الصراع في أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة بسكويت اللوز  فى دقائق

بإطلالة ملفتة.. نجلاء بدر تهنئ الجمهور بعيد الفطر

المحافظة على صحة العظام.. فوائد خارقة لتناول الفول الحراتى

فوق الركبة .. بسنت شوقى تثير الجدل في احتفالها بـ عيد الفطر

فيديو

أسعار نار.. ملابس النجمات في رمضان أرقام فلكية وطلات مثيرة/ فيديوجراف

مفاجأة بأسعار الدواجن بأول أيام العيد| تفاصيل

حسابات الأندية والمشاهير.. لماذا أزال إيلون ماسك علامة تويتر الزرقاء عن الحسابات الرسمية

حقيقة زيادة أسعار تذاكر حديقة الحيوان | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: عقوبة كهربا بين لجنتي الانضباط والاستئناف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: الحوار الوطني.. عام من التأسيس

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: أول طابع إسلامى أمريكى

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: رميم مصطفى حسني

خالد جمال

خالد جمال يكتب| محمد رمضان "نيفر إند"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: سر إخفاء ليلة القدر

اﻟﻤﺰﻳﺪ