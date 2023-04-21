خصومات العيد.. وفر 4 آلاف جنيه واشتري موبايل سامسونج Galaxy A73 5G

بدأت مواقع التجارة الإلكترونية في تقديم عروض مغرية على الأجهزة الكهربائية والهواتف الذكية، التي تتميز بالأسعار المرتفعة ومع ذلك يعبر الشراء في المواسم صفقة رابحة، تحصل على نفس المنتج بخصم كبير.

يعرض موقع أمازون هاتف سامسونج جالاكسي A73 5G الجديد الداعم لشبكات الجيل الخامس بسعر 15,244 جنيه فقط، في خصم 21% عن سعره الأصلي 19370 جنيه مصري، وذلك مع إصدار الذاكرة وسعة التخزين 8 جيجابايت رام و 128 جيجابايت روم. في السطور التالية ترصد "صدى البلد" مواصفات جهاز جالاكسي A73 5G الجديد.

Samsung Galaxy A73 5G

مواصفات Samsung Galaxy A73 5G

يأتي مع شاشة عرض Super AMOLED Plus مقاس 6.7 بوصة، بدقة وضوح 1080x2400 بيكسل، مع كثافة بيكسلات 393 نقطة لكل بوصة، مع درجة سطوع قياسية 800 شمعة لكل متر مربع، معدل تحديث شاشة 120 هرتز، نسبة شاشة إلى هيكل 87.0% وزجاج واقي من Corning Gorilla Glass 5

يتم تشغيل هاتف سامسونج بواسطة معالج كوالكوم، مجموعة شرائح SM7325 Snapdragon 778G 5G بدقة تصنيع 6 نانو، مع أقصى تردد ميقاتي 2.4 جيجاهرتز، وشريحة معالجة رسوميات جرافيك Adreno 642L تقترن مع ذاكرة وصول عشوائي 6 أو 8 جيجابايت رام وسعة تخزين 128 أو 256 جيجابايت روم، يمكن زيادتها عبر بطاقة microSDXC.

يحزم هاتف سامسونج بطارية لا يمكن إزالتها سعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقدرة 25 وات مع نظام تشغيل أندرويد 12 يمكن ترقيته إلى 13 وواجهة مستخدم One UI 5.1.

يأتي الهاتف مع إعداد كاميرا رباعي في الخلفية، مع مستشعر رئيسي بدقة 108 ميجابيكسل فتحة عدسة وساعة، كاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابيكسل وكاميرا ماكرو بدقة 5 ميجابيكسل وكاميرا للعمق بدقة 5 ميجابيكسل مع كاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابيكسل والقدرة على تسجيل مقاطع فيديو بجودة 4K و من 30 إلى 60 إطار في الثانية.