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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

حضر السفرة وغدروا بيه.. شاب في موقف مؤلم بسبب أصحابه

حضر السفرة وغدروا
حضر السفرة وغدروا بيه.. شاب في موقف مؤلم بسبب أصحابه

في واقعة مؤلمة تم تداولها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نشر أب سعودي صور لـ "سفرة" الإفطار شاكيًا غدر أصدقاء ابنه.

لم يحتمل الأب كسرة خاطر فلذة كبده، ونشر الصور لطعام الإفطار على "السفرة" لم تمسه يد، قائلًا بأن ابنه حضرها لأصدقائه ولكن لم يذهب إليه أحد.

كتب الأب على الصور عبر تويتر يقول: "في موقف يدل على انعدام التربية في هذا الزمان، ابني وجه لزملائه اليوم دعوة لتناول الإفطار وأكد عليهم الحضور وتأكد من حضورهم صباح اليوم".

"ولكن للأسف، عند موعد الإفطار لم يحضر أحد، حاول الاتصال بهم قبل الأذان ولم يرد أحد منهم أو حتى يكلف نفسه بالاعتذار، ربوا أبناءكم على الوفاء بالعهود".

أثارت الواقعة حزن وألم رواد السوشيال ميديا الذين تعاطفوا مع الأب وابنه، وهاجموا زملائه، واصفين الأمر بأنه "قلة ذوق".
 

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