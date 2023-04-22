تكسير وشد شعر.. شجار عنيف بين عروسين هنود في الكوشة

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لشجار عنيف في حفل زفاف بين العروس والعريس، حيث ظهرا وهما يضربان بعضهما البعض أثناء أداء المراسم.

في بداية المقطع، يظهر العريس يطعن العروس بعض الحلوى، وعلى الرغم من محاولته أن يكون رومانسيًا يبدو أن العروس تعاني من مشكلة في تناولها.

تحاول العروس إزالة يد العريس بالقوة، وسرعان ما تضرب الرجل ويتحول المشهد بسرعة إلى مباراة مصارعة حية بين العروسين أمام المعازيم.

بينما يستمر العروس والعريس في توجيه الضربات إلى بعضهما البعض، يظهر الضيوف وأقارب الزوجين يقفزون إلى المسرح ويحاولون بذل قصارى جهدهم لفض الشجار.

لسوء الحظ، لم يتوقف العروس والعريس، واستمرا في القتال مثل الأطفال، بل وشد بعضهما البعض من الشعر والملابس.

تم نشر مقطع الفيديو على تويتر بواسطة مستخدم يُدعىgharkekalesh، محققًا مئات الآلاف من المشاهدات، حيث علق الكثيرون على الفيديو.