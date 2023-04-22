هندي يعثر على كنز عمره 136 عامًا أسفل منزل.. لن تصدق ما فعله

عثر عامل هندي بسيط على عملات معدنية من العصر البريطاني مدفونًا تحت أحد المنازل، وبدلًا من الاحتفاظ به، قرر تسليم الكنز التاريخي الذي يرجع عمره إلى 136 عامًا للشرطة.

وجد «هالي أهيروار» 240 عملة فضية يرجع عمرها إلى عام 1887 أثناء التنقيب داخل منزل، وبعد ليلة طويلة "ليلة بلا نوم" من صراع مع نفسه في مقاومة إغراء الاحتفاظ بها، قرر العامل البسيط التغلب على شيطانه وتسليم القطع النقدية إلى رجال الشرطة.

وقال فيجاي راجبوت المسئول عن مركز شرطة كوتوالي "سلم أهيروار القطع النقدية وستتبع الشرطة الإجراءات المناسبة وتفحص الموقع قبل اتخاذ مزيد من الإجراءات".

وعلى الرغم من صدق نيته، فقد اتهم مالك المنزل العامل أوبدهياي بأخذ العملات الفضية إلى بيته وعدم الحضور إلى موقع البناء.

فلم يعلم صاحب المنزل باكتشاف العامل للكنز إلا بعد انتشار الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي.

أثار اكتشاف العملات تحت المنزل القديم، والذي يضم أيضًا معبدًا في مبناه، تكهنات بين المجتمع المحلي بأنه قد يتم اكتشاف المزيد من العناصر القيمة عند إجراء تحقيق دقيق.