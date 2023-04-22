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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هيدخلوا دار رعاية.. منى زكي تعلق على مصير أبنائها في تحت الوصاية

تحت الوصاية
تحت الوصاية

علقت الفنانة منى زكي على مصير أبناء شخصية “حنان” التي قدمتها في مسلسل تحت الوصاية، بعد عرض حلقته الأخيرة وحبسها عام مع الشغل بتهمة سرقة المركب. 

 

كشفت المحامية نهاد أبو القمصان عن مصير أبناء حنان وفقا للقانون في منشور لها عبر انستجرام قائلة:" الام اتسجنت ليه ؟ الام اللى نجحت فى ادارة اموال ولادها وعملت مطعم اتسجنت بتهمة السرقة، لانها اخدت اموال القصر بدون موافقة من النيابة الحسبية، والعم كان ممكن تنازل عن البلاغ، بس محدش بيطمع وفجأة يطلع ملاك ويتنازل".

 

واستطردت:" مين هيصرف على العيال ؟  قانونا  الانفاق مسئولية عمهم لانه الوصى وحتى لو مش وصى لانه قرابة من جهة ( العصب ) ولان العم فاشل فى ادارة حياته اصلا  ومش عارف يصرف على نفسه ويتجوز  فغالبا مش هيعرف يصرف على الولاد طيب يروحو لخالتهم ؟ خالتهم مش بتشتغل وجوز خالتهم مش ملزم يصرف عليهم او ربما معندوش امكانية يصرف فغالبا الاولاد هيتحطو فى دار رعاية ". 

 

موضحة:" ممكن البعض يشوف دا صعب قوى او خيال مؤلف  لكن فى الواقع وفى المحاكم حكايات صعبة  اصعب من كدا كمان  لما بنحكى للمؤلفين عن اللى بيشوفو فى الواقع بيتصدمو  لان قوانينا من ايام اهل الكهف .. مسلسل تحت الوصاية حطنا قدام مراية قانون من ضمن قوانين كثيرة قوى اقل ما يقال عليها ( سيئة )". 

 

وعلقت منى زكي على منشور المحامية الشهيرة قائلة:" يارب يحصل أي تغيير ينصف ملايين زي حنان". 

منى زكى نهاد أبو القمصان الفنانة منى زكي المحامية نهاد أبو القمصان تحت الوصاية

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