بإطلالة ناعمة.. ميرنا نور الدين تخطف القلوب في أحدث ظهور

شاركت الفنانة ميرنا نور الدين، صورًا جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام" .



وتألقت ميرنا نور الدين، يإطلالة جذابة مرتدية جاكت باللون الابيض، وبنطال جينز، مع ميك أب رقيق وناعم علي وجهها وتسريحه شعر منسدلة.

فيلم بعد الشر



العمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، حول علي ربيع وأوس أوس اللذان يقومان بالنصب على البنات خلال الأحداث، مما يدخلهما في العديد من الصراعات.



فيلم "بعد الشر" بطولة علي ربيع، أوس أوس، ميرنا نور الدين، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، ورنا رئيس، تأليف أمينجمال ووليد أبو المجد وإخراج أحمد عبدالوهاب.