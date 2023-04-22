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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إخماد حريق في جراج بطنطا وتفحم 4 مركبات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية اليوم من إخماد نيران حريق هائل إندلعت نيرانه بجراج توك توك إثر حدوث ماس كهربائي مفاجىء وتسبب في تفحم 4 مركبات دون وقوع إصابات أو ضحايا في الحادث.

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كانت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية قد تلقت إخطارا من مأمور قسم أول طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة اشتعال النيران بجراج مركبات توك توك بشكل مفاجىء بنطاق دائرة القسم.

وانتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم الدفع بقوات الحماية المدنية مدعومة ب3 سيارات مطافىء.

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وافادت مصادر أمنية أن اشتعال النيران جاء نتيجة ماس كهربائي مفاجىء تسبب في اندلاع الحريق ولم يسفر سوي عن تفحم 4 مركبات دون وقوع إصابات أو ضحايا.


وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحادث.

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