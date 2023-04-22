مهرجان عجيب.. اليابان تنظم مسابقة لبكاء الأطفال

عاد مهرجان "سومو بكاء الأطفال" الذي يتواجه فيه عشرات الأطفال اليابانيين وهم يبكون، فيما يعتقد أنه يحسن من صحتهم بعد توقف لأربع سنوات بسبب جائحة كورونا، بحسب صحيفة “ذا جارديان" البريطانية.

وفي هذا المهرجان، يتنافس طفلان في كل جولة بزي رياضة السومو، فيما يرفعهما والداهما ليتواجها على حلبة لهذه الرياضة في معبد سينسوجي الواقع في العاصمة طوكيو.

ويحاول أعضاء فريق المهرجان وهم يرتدون أقنعة "أوني" جعل الطفلين يبكيان، ويفوز الطفل الذي يبدأ بالصراخ أولاً، فيما يعلن حكم سومو يرتدي اللباس التقليدي ويحمل مروحة خشبية في يده، اسم الفائز.

وشارك في مهرجان "سومو بكاء الأطفال" 64 طفلاً، على ما ذكرت الجهة المنظمة.