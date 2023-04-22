ناقد فني: أحمد سعد حقق نجاحات كبيرة خلال السنوات الثلاث الأخيرة

قال الناقد الموسيقي أمجد جمال، إنّ الفنان أحمد سعد يتميز بصوته الساحر، لكنه انفجر في الأعوام الثلاث الماضية على مستوى الجماهيرية والنجاحات وأرقام المشاهدات والاستماعات، موضحًا: "أغانيه كلها في أخر 3 سنوات تخطت كل النجاحات، هو المغني المصري الأكثر سماعا على منصة الفيديوهات يوتيوب بواقع 900 مليون مشاهدة".

أضاف جمال خلال حواره على الفضائية المصرية: "هناك حالة من الهدوء والتركيز في انتقاء الأغاني، وفي مسلسل جعفر العمدة عمل حالة رائعة من خلال التتر والأغاني التي غناها في المسلسل".

وتابع: "أعتقد أن فكرة وجود أغاني كثيرة في أحداث المسلسل ترجع إلى الفنان محمد رمضان، فقد تكررت في مسلسل البرنس، هو يحب هذا الطابع، هذا الأمر لا يتكرر كثيرا في المسلسلات، وأحمد سعد لحّن كل المقاطع التي تمّ غناؤها في المسلسل، حيث منح مساحة لصوته في استعراض العُرب المصرية وكان ذلك شيئا مميزا للغاية".

