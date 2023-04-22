محمد صلاح يحقق إنجازا تاريخيا جديدا مع ليفربول.. تعرف عليه

قاد محمد صلاح فريقه ليفربول، للفوز على ضيفه نوتنجهام فورست، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الثانية والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي.

وكتب شوبير عبر حسابه علي فيسبوك "محمد صلاح يصبح الهداف التاريخي السادس لـ ليفربول بـ 183 هدفا. 🇪🇬"

سجل الفرعون المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، هدفا في المباراة التي اقيمت مساء اليوم مع نوتنجهام فورست، في الجولة 32 من عمر منافسات الدوري الإنجليزي، ليعادل رقم روبي فاولر، أسطورة الفريق، في احتلال المركز السادس في جدول ترتيب الهدافين التاريخيين للريدز.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد ليفربول لـ 50 نقطة في المركز السابع، فيما تجمد رصيد نوتنجهام فورست عند 27 نقطة في المركز التاسع عشر وقبل الأخير.