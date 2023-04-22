عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد صلاح يحقق إنجازا تاريخيا جديدا مع ليفربول.. تعرف عليه

محمد صلاح
محمد صلاح

قاد محمد صلاح فريقه ليفربول، للفوز على ضيفه نوتنجهام فورست، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الثانية والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي.

وكتب شوبير عبر حسابه علي فيسبوك "محمد صلاح يصبح الهداف التاريخي السادس لـ ليفربول بـ 183 هدفا. 🇪🇬"

سجل الفرعون المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، هدفا في المباراة التي اقيمت مساء اليوم مع نوتنجهام فورست، في الجولة 32 من عمر منافسات الدوري الإنجليزي، ليعادل رقم روبي فاولر، أسطورة الفريق، في احتلال المركز السادس في جدول ترتيب الهدافين التاريخيين للريدز.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد ليفربول لـ 50 نقطة في المركز السابع، فيما تجمد رصيد نوتنجهام فورست عند 27 نقطة في المركز التاسع عشر وقبل الأخير.

ليفربول الانجليزي الدوري الإنجليزي محمد صلاح روبي فاولر فريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الجولة 32

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

على غرار قضية بوسمان .. مفاجأة قوية في أزمة غرامة كهربا والزمالك

رابطة الأندية المحترفة تفاجئ كهربا بإجراء جديد عقب قرار لجنة الانظباط.. ماذا فعلت؟

رئيس الزمالك الجديد.. المفاضلة بين 2 أبرزهم نجل مرتضى منصور | تفاصيل

بيان عاجل للقوات المسلحة السودانية بخصوص إجلاء رعايا عدد من الدول الأجنبية

الأهلي "المتشبث" VS الرجاء "المنحني"| من يحسم ورقة ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال؟!.. أفريقيا يا أهلاوية

بيان عاجل من الرئيس البيلاروسي يحذر العالم من خطر كارثة عالمية

تردد القناة المصرية المفتوحة لإذاعة مباراة الأهلي والرجاء المغربي

الاتفاق تم .. برشلونة يحسم صفقة سوبر من ليفربول

ترشيحاتنا

طرق الدخول والخروج من البوابات الإلكترونية لمحطات السكك الحديدية .. فيديو

بكلمة واحدة.. جنرال أمريكي يفجر مفاجأة بشأن العلاقات بين واشنطن وكييف

هيئة الدواء تحذر: الإكثار من الرنجة والفسيخ يعرضك لمشكلات صحية خطيرة| تفاصيل

بسمة وهبة لـ"محمد سامي": أنت داهية.. فيديو

زلازل مدمرة تهز العالم خلال أيام.. تحذير جديد من العالم الهولندي

أول تعليق من البيت الأبيض على تورط بايدن في فضيحة نجله

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكشوف البطن .. مي عمر بإطلالة لافتة في عيد الفطر

لحظة بلحظة .. مباراة الأهلي ضد الرجاء في ذهاب ربع نهائي أبطال أفريقيا

لحظة بلحظة .. مباراة الأهلي ضد الرجاء في ذهاب ربع نهائي أبطال أفريقيا

ماذا يحدث للجسم إذا تناولت أكثر من 3 قطع كحك طوال أيام العيد

فيديو

أزمة مجتمعية.. هل ينجح مسلسل تحت الوصاية في تغيير الواقع؟

لن تصدق .. الرنجة تحمى من أمراض خطيرة| فيديو جراف

التليفزيون وقع وعاصفة .. لوسي تكشف عن مواقف الجن معها بسبب المداح 3

كواليس مثيرة قبل مباراة الأهلي والرجاء.. كولر يحذر الشناوي واستبعاد 4 لاعبين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المرأة في دراما رمضان قوية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: عقوبة كهربا بين لجنتي الانضباط والاستئناف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: الحوار الوطني.. عام من التأسيس

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: أول طابع إسلامى أمريكى

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: رميم مصطفى حسني

خالد جمال

خالد جمال يكتب| محمد رمضان "نيفر إند"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ