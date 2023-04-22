حافلة الأهلي تصل استاد القاهرة استعدادًا لمواجهة الرجاء

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى استاد القاهرة، استعدادًا لمباراة الفريق أمام الرجاء المغربي التي تنطلق في التاسعة مساء اليوم على استاد القاهرة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وفور وصول حافلة الفريق حرص الجهاز الفني على تفقد أرضية الملعب في إجراء متبع قبل المباريات الرسمية.

وقال مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، خلال حديثه بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة الذي عقد أمس: «الرجاء يضم مجموعة مميزة من اللاعبين أصحاب المهارات، ونعلم أن المباراة صعبة، لا سيما أن الفريق المغربي تصدر مجموعته في دور المجموعات، ويسعى لتحقيق أفضل نتيجة له في مباراة الذهاب وهو ما نعلمه جيدًا».

وأشار كولر إلى أنه يعلم قوة الرجاء لا سيما في الناحية الهجومية وشاهد مباريات كثيرة لهم، ويأمل أن يكون التوفيق حليف الأهلي في المباراة، وأن يحقق الفريق هدفه ويسعد جماهيره.

وواصل كولر حديثه: «الكرة المغربية تشهد طفرة كبيرة في الفترة الأخيرة، وفي تطور ملحوظ خاصة بعد كأس العالم الأخيرة والنتائج التي حققها المنتخب المغربي».

واختتم مارسيل كولر حديثه بالتأكيد أن هناك لقاءين يجمعان بين الأهلي والرجاء، وأن كل فريق يسعى إلى تحقيق هدفه، مشددًا على أن لاعبي الأهلي والجهاز الفني هدفهم إسعاد الجماهير من خلال تحقيق نتيجة تسهل عليه مهمته في مباراة العودة بالمغرب.