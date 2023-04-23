سكان القرية دعموها مادياً.. هندية تقيم حفل زفاف لـ «شجرة» |شاهد

لا يمكن المبالغة في أهمية الأشجار في مجتمعنا، ومن الضروري أن نعطي الأولوية لحمايتها والحفاظ عليها في ظل احتراق وتدمير الغابات.

الأمر الذي وصل بامرأة في ولاية البنغال بـ الهند إلى تزويج شجرة قامت بزراعتها والاعتناء بها منذ الصغر كأنها ابنتها، مما دفعها لإقامة حفل زفاف لها.

أقام المرأة حفل زفاف لشجرة أثأب في حضور المعازيم من أهل القرية والتي رعتها وربتها كإبنة من بناتها.

بمرور الوقت، نمت شجرة الأثأب وتوسعت فروعها وشعرت المرأة أنه من المناسب أن تتزوج "ابنتها الشجرة" في ظل هذه الظروف، فقامت بترتيب حفل الزفاف.

عثرت على عريس بالقرب من قاعدة شجرة الأثأب وقررت تزويجهما تنفيذًا لوعد زوجها بترتيب حفل زفاف لشجرة بانيان قبل وفاته.

ومع بعض الدعم المالي من سكان القرية، تمكنت ريخا ديفي أخيرًا من الوفاء بوعد زوجها ومنح ابنتها الزواج المناسب.