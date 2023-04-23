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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ًبعد حفل ناجح .. تامر حسني يوجه رسالة شكر للشعب القطري

تامر حسني
تامر حسني

وجه الفنان تامر حسني، رسالة شكر للشعب القطري بعد احياءه حفل ناجح هناك، وذلك من خلال نشر صور من الحفل عبر حسابه الرسمي على “الانستجرام”.

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علق تامر حسني، على الصور قائلًا: “كل الشكر للجمهور الغالي الحبيب في دولة قطر و كل الشكر لكل الجاليات العربيه و المصريه اللي شرفوني النهارده ، كانت حفله فوق الرائعه بحضوركم الكريم .. كل الشكر و المحبه و التقدير لكم و لجميع جهات التنظيم الراقي”.

بدون إعلانات.. تامر حسني يطرح ميدلي من أشهر أغانيه الرومانسية برؤية جديدة|فيديو

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يذكر أن طرح الفنان تامر حسني عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب ” ميدلي لاشهر الاغاني الرومانسية التى قدمها على مدار تاريخه الفني  برؤية جديدة . 

وبلغت مدة الميدلي الذى طرحه الفنان تامر حسني 15 دقيقة ، وقام بطرحه على موقع يوتيوب بدون إعلانات.

ومن أبرز الاغاني التى ضمها الميدلي “ حبيبي وأنا جنبك “ و ” نور عيني " ، عدد اخر من أشهر الاغاني التى قدمها فى الالبومات والافلام السينمائية . 

تامر حسني الفنان تامر حسني الإنستجرام يوتيوب نور عيني حبيبي وأنا جنبك

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