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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بطولة تامر حسني | طرح البوستر الرسمي لـ فيلم تاج .. شاهد

تامر حسني
تامر حسني

أعلنت شركة سينرجي الشركة المشاركة في إنتاج فيلم “تاج ” للنجم تامر حسني، عن طرح البوستر الرسمي للفيلم.

تاج من تأليف وبطولة تامر حسني، وإخراج سارة وفيق.

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وأعلنت الفنانة مي عمر انسحابها من فيلم تاج بطولة الفنان تامر حسني، وذلك بعدما اعتذرت الفنانة هنا الزاهد عن تقديم البطولة في وقت سابق.

وكتبت مي عمر، عبر ستوري حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام: للأسف حصل تغيرات في مواعيد التصوير واتفقنا أنا وتامر حسني إننا إن شاء الله نتقابل في عمل آخر قريبًا، وكل تمنياتي لـ تامر ولـ أسرة الفيلم بالنجاح والتوفيق.

سينرجي تامر حسني الفنان تامر حسني السينما تاج سارة وفيق

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