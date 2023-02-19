مي عمر تعتذر عن فيلم تامر حسني الجديد.. شاهد

بعد هنا الزاهد..

أعلنت الفنانة مي عمر انسحابها من فيلم تاج بطولة الفنان تامر حسني، وذلك بعدما اعتذرت الفنانة هنا الزاهد عن تقديم البطولة في وقت سابق.

وكتبت مي عمر، عبر ستوري حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام: للأسف حصل تغيرات في مواعيد التصوير واتفقنا أنا وتامر حسني إننا إن شاء الله نتقابل في عمل آخر قريبًا، وكل تمنياتي لـ تامر ولـ أسرة الفيلم بالنجاح والتوفيق.

مي عمر وتامر حسني:

شاركت الفنانة مي عمر، متابعيها صوراً مع نجوم فيلم تاج عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت: “فيلم تاج . ربنا يوفقنا يا تيمو ويبقى فيلم ناجح زي كل افلامك.. تأليف تامر حسني واخراج سارة وفيق”

من ناحية أخري يستعد الفنان تامر حسني لإحياء حفل غنائى، يوم 3 من شهر مارس المقبل، لطلاب جامعة عين شمس، وذلك بالمنطقة المخصصة لإقامة الحفلات داخل فاميلى بارك.

ومن المنتظر أن يقدم تامر حسني خلال الحفل العديد من أشهر أغانيه القديمة والجديدة بالإضافة إلى مجموعة من الأغنيات التى سبق وقدمها فى فيلمه الأخير بحبك.