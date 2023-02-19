عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد هنا الزاهد..

مي عمر تعتذر عن فيلم تامر حسني الجديد.. شاهد

مي عمر وتامر
مي عمر وتامر

أعلنت الفنانة مي عمر انسحابها من فيلم تاج بطولة الفنان تامر حسني، وذلك بعدما اعتذرت الفنانة هنا الزاهد عن تقديم البطولة في وقت سابق.

وكتبت مي عمر، عبر ستوري حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام: للأسف حصل تغيرات في مواعيد التصوير واتفقنا أنا وتامر حسني إننا إن شاء الله نتقابل في عمل آخر قريبًا، وكل تمنياتي لـ تامر ولـ أسرة الفيلم بالنجاح والتوفيق.

مي عمر وتامر حسني:

شاركت الفنانة مي عمر، متابعيها صوراً مع نجوم فيلم تاج عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت: “فيلم تاج . ربنا يوفقنا يا تيمو ويبقى فيلم ناجح زي كل افلامك.. تأليف تامر حسني واخراج سارة وفيق”

من ناحية أخري يستعد الفنان تامر حسني لإحياء حفل غنائى، يوم 3 من شهر مارس المقبل، لطلاب جامعة عين شمس، وذلك بالمنطقة المخصصة لإقامة الحفلات داخل فاميلى بارك.

 

ومن المنتظر أن يقدم تامر حسني خلال الحفل العديد من أشهر أغانيه القديمة والجديدة بالإضافة إلى مجموعة من الأغنيات التى سبق وقدمها فى فيلمه الأخير بحبك.

 

مي عمر هنا الزاهد تامر حسني فيلم تاج مي عمر وتامر حسني الفنان تامر حسني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رحيل لاعبين والاستغناء عن أفضل لاعب بالدوري.. مفاجآت بـ الأهلي خلال الفترة المقبلة

أحمد موسى يفجر مفاجأة عن أسعار الدواجن

صدمة في الوسط الفني..وفاة فنانة شابة شهيرة بعد تعرضها لأزمة صحية حادة

صفقات الزمالك.. قرار قضائي عاجل فى قضية مرتضى منصور ضد اتحاد الكرة

صور تكشف السر.. نهاية صادمة للحلقة الأخيرة من مسلسل أزمة منتصف العمر

صفقة رابعة مجهولة لـ الزمالك في أزمة القيد.. ووالد اللاعب يستغيث.. تفاصيل

اشتريه بأقل من 1000 جنيه.. أسعار الذهب اليوم في مصر والدول العربية| تفاصيل

تحذير طبي عاجل.. قصة وفاة طفل القليوبية بسبب الفراولة | تفاصيل

موضوعات متعلقة

24 فبراير.. تفاصيل حفل أنغام في قطر

سامحوني.. رسالة مؤثرة من فنانة شابة شهيرة قبل وفاتها بساعات.. شاهد

في ذكرى ميلاد محمد شرف .. تعرف على وصيته الأخيرة لابنه

عبقرية أحمد زكي وسر النجاح بالوسط الفني.. أبرز تصريحات المخرج محمد ياسين

تطورات الحالة الصحية لنجل محمد ثروت.. استجاب للعلاج ويخضع لبروتوكول طبي

مسلسل اللعبة 4 خارج السباق الرمضاني المقبل .. تفاصيل

فيلم خطة مازنجر يدخل قائمة الأكثر مشاهدة على منصة شاهد

علاقتنا حلوة.. باسل الزارو يكشف حقيقة ارتباطه بمريم أوزرلي

ترشيحاتنا

اتحاد منتجي الدواجن يضع حلولا لمواجهة أزمة أسعار الفراخ

صور صادمة.. ياسمين عز بشكل وملامح مختلفة قبل الشهرة.. شاهد

نائب اتحاد المنتجين: لا يوجد احتكار لـ صناعة الدواجن في مصر

إسرائيل تمنع دخول اليهود إلى الحرم القدسي خلال شهر رمضان

المرصد السوري يعلن عدد وهوية قتلى العدوان الإسرائيلي على دمشق

انخفاض الأسعار خلال أيام.. شعبة الأرز تزف بشرى للمواطنين |تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تنسف الكرش.. تعرف على أهمية بذور الشيا  للتنحيف

كم مرة بتدخل الحمام؟.. علامة تكشف عن اصابتك بالسرطان

أنا بموت .. معلومات عن مرض ميار الببلاوي

فراخ على وش البيع .. علف مسرطن للدجاج لا يصلح للاستخدام

فيديو

أحداثه كُحلي.. دعاء فاروق توجه رسالة شديدة اللهجة لأبطال "أزمة منتصف العمر"

خافوا من العار فتخلصوا منها.. تفاصيل صادمة في وفاة مطلقة بسوهاج

خافوا من العار فتخلصوا منها.. تفاصيل صادمة في وفاة مطلقة بسوهاج

مفاجأة في أسعار اللحوم والألبان قريبا | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

بفارغ الصبر

محمد مخلوف

الخطة «كود».. لضبط الأسعار!!

المستشار أسـامة الصعيدي

الشخصية القانونية والموت الرقمي

إلهام أبو الفتح

يا رب

إبراهيم شعبان

الناس لا يموتون في اليابان بسبب الزلازل

د. ماريان جرجس

أقصوصة نجاح على هامش الحرب الروسية

د. صفوت عمارة

الإسراء والمعراج معجزة كبرى

علي الرز

أنت تحديدا.. لا تدافع عن مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ