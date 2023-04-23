حنان مطاوع: ماما سندي فى الدنيا كلها

قالت الفنانة حنان مطاوع، إن شهر رمضان هذا العام يمثل لها أشياء كثيرة، فى تواجد والدتها وطلتها التي تكون مثل القمر، مشيرة إلى أنها تتمني أن تقوم بعمل معها.

وأضافت الفنانة حنان مطاوع، خلال حوارها ببرنامج “ليالي ten” المذاع عبر فضائية “تن”: “ماما سندي فى الدنيا كلها وأكيد هتكون سندي فى أى عمل أدخله وهي تنور الدنيا، وهي مرايتي مين هيبقي أأمن عليا منها، وهي تريدني أن أخرج بأحسن صورة وبشكل ناضج جدا وهي بالنسبة لي صوت الضمير”.

وتابعت الفنانة حنان مطاوع: “عمر ما كان جوزي معايا إلا المرة دي وكانت المرة التانية للعمل معه، ووجوده فى البلاتوه دفا وسند لي، لأن عينه فنية جدا ولديه قدرة على الإدارة”.