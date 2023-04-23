محافظ الإسكندرية يوجه بالاستجابة الفورية لأي شكوى من رواد الشواطئ

وجه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالمرور على الشواطئ والتأكد من جاهزيتها لاستقبال المواطنين خلال أيام الأعياد والتعامل الفوري مع الشكاوى الواردة من المواطنين.

وقام الدكتور محمد عبد الرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، بالتعامل الفوري مع الشكوى الواردة على أحد منصات التواصل الاجتماعي، والخاصة بسوء المعاملة، والاستغلال من قبل أحد عمال شواطئ القطاع الشرقي بمنطقة المندرة.

وبمجرد رصد الشكوى قام رئيس قسم المتابعة بالتواصل مع الشاكية لمواجهه العامل وبعد التأكد من صحة الشكوى؛ تم إنذار مستأجر الشاطئ والعامل كعقوبة أولي خلال الموسم الصيفي الحالي، طبقا لبنود كراسة الشروط التى تنص بأن المخالفة الأولي إنذار، والثانية والثالثة والرابعة غرامة، ثم فسخ التعاقد ومصادرة التأمين والمنع من دخول المزايدات مرة أخرى.

وشدد محافظ الإسكندرية على المختصين بالضرب بيد من حديد مع بداية الموسم الصيفي على كل من يستغل المواطنين أو يعاملهم بشكل غير لائق، مؤكدًا أن تكرار المخالفة سيعرض مستأجر الشاطئ لغرامة فورية تتضاعف بعد ذلك طبقا للقواعد.

وشدد عبد الرازق على مستأجري الشاطئ بعدم استغلال رواد الشواطئ بأي شكل من الأشكال والالتزام بأسعار تذاكر الدخول ومجانية دورات المياه، والالتزام بعدم فرض أي إكراميات علي الرواد.

وأكد أن منظومة الشكاوى جاهزة لاستقبال جميع شكاوى واستفسارات رواد الشواطئ علي أرقام التالية: أرقام الشكاوى بالقطاع الشرقي (٠١٢٧٠٧٤٦٤٩٠ - ٠١٢٨٩٢٥٢٦٦٨ -٠١١١٩٥٥٥٩٤٦ - ٠١٥٠١٢٩٧٨٨٨) وأرقام الشكاوى بالقطاع الغربي (٠١٢٢٥٢٦٧٢٧٦ - ٠١٢٢٠٠٣٠١٠٣- ٠١٢٠٣٩٨٦٣٢٤ - ٠١٢٢٢٢٦٥٠٣٤).