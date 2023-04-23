العيد في الإسكندرية.. الكورنيش كامل العدد وإقبال متزايد على قلعة قايتباي والحدائق

شهدت شواطئ الإسكندرية نهارا، والكورنيش ليلا إقبالاً كبير من أهالي الإسكندرية والمحافظات المجاورة، في ثاني أيام عيد الفطر المبارك.

وشهدت الحركة المرورية سيولة مرورية في أغلب أنحاء المحافظة الساحلية، مع متابعة أمنية مشددة في أغلب المحاور المهمة داخل الإسكندرية.

وشهدت المناطق الأثرية بالمحافظة إقبالا متزايدا ثاني أيام العيد، فقد صرح محمد متولي، مدير عام آثار الإسكندرية الإسلامية والقبطية واليهودية، إن قلعة قايتباي، أحد أشهر المزارات السياحية بالإسكندرية، إقبالًا كبيرًا في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، حيث بلغ عدد المترددين على الوجهة السياحية الشهيرة نحو 3000 شخص.

وأضاف أن رواد القلعة يحرصون على زيارة جميع جنبات القلعة وخاصة الحواصل والسراديب والاستمتاع بالمناظر الطبيعية البديعة للقلعة، والمطلة على البحر مباشرة.

كما شهدت حديقة الحيوان وحدائق المنتزه وغيرهما من الحدائق العامة، إقبالا متزايدا من المواطنين سواء من الإسكندرية أو خارجها للاستمتاع بعطلة عيد الفطر.