مهندسو الإسكندرية تطلق مبادرة برنامج أيام الخير

أطلقت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور هشام سعودى واللجنة الاجتماعية والثقافية برئاسة المهندس كريم عزت مبادرة بعنوان " أيام الخير" لاستقبال فوائض الأطعمة الجافة والملابس من المهندسين لتوزيعها على الفئات الاكثر احتياجًا.

وقال المهندس كريم عزت رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية في نقابة المهندسين بالإسكندرية ، إن المبادرة تُعد هى الأولى بالتعاون مع إدارة وسط الاجتماعية بمديرية الشئون الاجتماعية وتأتى فى إطار الدور المجتمعى لنقابة المهندسين.

وأضاف أن الفكرة قائمة على المشاركة المجتمعية من المهندسين للفئات الأكثر احتياجا فى المجتمع بمعرفة الشئون الاجتماعية والتي تقوم بإجراء بحث لكافة الحالات موضحا أن المبادرة تستمر لمدة أسبوعين بعد عيد الفطر المبارك .