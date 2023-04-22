آثار الإسكندرية: إقبال كبير من المواطنين على زيارة قلعة قايتباي في العيد

قال محمد متولي، مدير عام آثار الإسكندرية الإسلامية والقبطية واليهودية، إن قلعة قايتباي في الإسكندرية، أحد أشهر المزارات السياحية بالإسكندرية، إقبالًا كبيرًا في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، حيث بلغ عدد المترددين على الوجهة السياحية الشهيرة نحو 3000 شخص.

ويحرص رواد القلعة على زيارة جميع جنبات القلعة وخاصة الحواصل والسراديب والاستمتاح بالمناظر الطبيعية البديعة للقلعة، والمطلة على البحر مباشرة.

وأضاف أن القلعة أنهت استعدادها لاستقبال الزائرين طوال عطلة عيد الفطر المبارك، من خلال تنسيق الحدائق والصيانة، وتقليم الأشجار، والترميم الدقيق للأثار الموجودة في القلعة.

يذكر أن هناك فريق عمل مرممين من أخصائي الترميم الدقيق، أنجزوا أعمال الصيانة شملت السور الداخلي والسور الخارجي والسراديب الساحلية والبرج الرئيسي ووجهات القلعة الخارجية، كما تم إزالة بعض الكتابات التي تم رصدها على الجدران، كما تم تزويد القلعة بعدد كبير من كراسي الحدائق لاستراحة الزائرين.