احتراق يخت سياحي أمام سواحل الجونة.. تفاصيل

اندلعت منذ قليل النيران بيخت سياحى أمام سواحل منطقة الجونة شمال الغردقة حيث لم يتم تحديد أسباب الحريق حتى الآن وتم إنقاذ جميع من كانوا على اليخت الذى كان فى رحلة بحرية .

كانت قد تلقت الأجهزة المعنية بمدينة الغردقة اخطار باندلاع حريق بيخت سياحى شمال مدينة الغردقة وبالتحديد أمام منطقة الجونة ، وتمكنت المراكب المجاورة من انقاذ من كانوا لى متنة فيما مازالت محاولات السيطرة على النيران بالمركب .

وفى سياق اخر ميناء الغردقة البحري، ، اللنش السياحي المصري «اندروميدا»، القادم من ميناء بورسودان السوداني إلي البحر الأحمر وعلي متنه نحو ٦٢ سائحا من عدة جنسيات بينهم «الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والنمسا وإيطاليا والمجر»، وذلك لتعذر عودتهم لبلادهم من مطاى بورسودان بعد انتهاء رحلتهم البحرية جنوب البحر الأحمر بسبب الأحداث التي تشهدها السودان.

وكشفت مصادر، عن أن السائحين وصلوا للسودان بداية الشهر الجاري وكانوا في رحلة غوص جنوب البحر الأحمر وبسبب توقف الرحلات الجوية بالمطارات السودانية بسبب الاحداث التي تشهدها السودان تعذر مغادرتهم لبلادهم عقب انتهاء رحلتهم.

وأضافت المصادر أنه تم التنسيق مع عدة جهات وشركة السياحة التابع لها السائحين لتمكينهم من العودة لبلادهم من خلال الابحار من بورسودان إلي ميناء الغردقة البحري علي متن أحد اللنشات السياحية المصرية، القادمة من دولة جيبوتي ودخل ميناء بورسودان للتزود بالوقود وتم الاتفاق على أن يتم نقل السائحين الذين تعذر سفرهم من مطار بورسودان علي هذا اللنش ونقلهم لميناء الغردقة البحري، ومن المقرر مغادرة السائحين العائدين من السودان لبلادهم عبر عدة مطارات مصرية