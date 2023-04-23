خلال أيام العيد. .«مهرجان البطيخ» لإسعاد السائحين على شاطئ أحد الفنادق بالغردقة

نظم احد الفنادق بمنطقة مكادي جنوب مدينة الغردقة، "مهرجان البطيخ" علي شاطئ البحر الأحمر لاسعاد السائحين الأجانب والمصريين خلال أيام العيد فى إطار الجهود المبذولة لتنشيط حركة السياحة.

وقال خالد الصغير مدير المنتجع السياحي، بمنطقة مكادي، إن الفنادق حريصة علي تنويع الخدمة المقدمة للسائحين والعمل على الفقرات المتنوعة والفلكلور ومهرجانات الفواكة بجانب الأنشطة والفقرات اليومية.

وأشار إلى أنه تم اليوم إقامة مهرجان البطيخ على شاطئ البحر بأشكال مختلفة، وشملت تقديم البطيخ بعدة صور متنوعة وتصنيع الحلويات من البطيخ، وكذلك العصائر المختلفة من البطيخ والكانتلوب، مع تقديم فقرات فنية وفلكلورية وعروض التنورة والاكروبات.

وأشار سعيد العتيق المدير الإقليمي لمجموعة فنادق سياحية بالغردقة وشرم الشيخ، إلى إستمرار الحفلات والمهرجانات المتنوعة والفلكلور ومهرجانات الفواكة والماكولات المختلفة خلال فترة النهار، وتواجد السائحين علي الشاطيء خلال أيام العيد مع الاستمرار فى هذة الأنشطة الإضافية بعد أيام العيد لتكون بشكل دائم ومنتظم خاصة مع تزايد الأفواج السياحية من المصريين بجانب السائحين الأجانب من الجنسيات المختلفة.

من جانبه أوضح الشيف العمومي بهاء الدين مصطفى، أن مهرجان البطيخ شهد اقبالا كبيرا من السائحين الأجانب والمصريين معبرين عن سعادتهم بالخدمة المقدمة لهم.

وأكد على تقديم عدد من مهرجانات الفواكة خلال فترة الصيف ومنها مهرجان الفراولة والبرتقال وصناعة الحلويات والعصائر الطبيعية، مع الفقرات الفنية والفلكلورية المتنوعة، وذلك فى إطار الجهود المبذولة لدعم وتنشيط قطاع السياحة وزيادة نسب الأشغال.