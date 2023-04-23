عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال أيام العيد. .«مهرجان البطيخ» لإسعاد السائحين على شاطئ أحد الفنادق بالغردقة

صورة موضوعية
صورة موضوعية

نظم احد الفنادق بمنطقة مكادي جنوب مدينة الغردقة، "مهرجان البطيخ" علي شاطئ البحر الأحمر لاسعاد السائحين الأجانب والمصريين خلال أيام العيد فى إطار الجهود المبذولة لتنشيط حركة السياحة.

وقال خالد الصغير مدير المنتجع السياحي، بمنطقة مكادي، إن الفنادق حريصة علي تنويع الخدمة المقدمة للسائحين والعمل على الفقرات المتنوعة والفلكلور ومهرجانات الفواكة بجانب الأنشطة والفقرات اليومية.

وأشار إلى أنه تم اليوم إقامة مهرجان البطيخ على شاطئ البحر بأشكال مختلفة، وشملت تقديم البطيخ بعدة صور متنوعة وتصنيع الحلويات من البطيخ، وكذلك العصائر المختلفة من البطيخ والكانتلوب، مع تقديم فقرات فنية وفلكلورية وعروض التنورة والاكروبات.

وأشار سعيد العتيق المدير الإقليمي لمجموعة فنادق سياحية بالغردقة وشرم الشيخ، إلى إستمرار الحفلات والمهرجانات المتنوعة والفلكلور ومهرجانات الفواكة والماكولات المختلفة خلال فترة النهار، وتواجد السائحين علي الشاطيء خلال أيام العيد مع الاستمرار فى هذة الأنشطة الإضافية بعد أيام العيد لتكون بشكل دائم ومنتظم خاصة مع تزايد الأفواج السياحية من المصريين بجانب السائحين الأجانب من الجنسيات المختلفة.

من جانبه أوضح الشيف العمومي بهاء الدين مصطفى، أن مهرجان البطيخ شهد اقبالا كبيرا من السائحين الأجانب والمصريين معبرين عن سعادتهم بالخدمة المقدمة لهم.

وأكد على تقديم عدد من مهرجانات الفواكة خلال فترة الصيف ومنها مهرجان الفراولة والبرتقال وصناعة الحلويات والعصائر الطبيعية، مع الفقرات الفنية والفلكلورية المتنوعة، وذلك فى إطار الجهود المبذولة لدعم وتنشيط قطاع السياحة وزيادة نسب الأشغال.

البحر الأحمر المهرجانات مدينة الغردقة الغردقة قطاع السياحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد قرار عزله.. اللوائح تصدم مرتضى منصور في تعيينه مستشارا لنادي الزمالك

250 جنيها .. دعم إضافي على بطاقات التموين لبعض الفئات.. مستند

بعد استقراره 44 يومًا.. مفاجأة في أسعار الدولار مقابل الجنيه ثالث أيام العيد

480 جنيها|تراجع غير مسبوق يضرب الذهب عالميا ثالث أيام العيد وعيار21 مفاجأة

في دوري أبطال أفريقيا.. كاف يصدم الأهلي قبل إياب الرجاء المغربي

تراجع في سعر الذهب اليوم وهذه قيمة عيار 21 الآن

هانلبس صيفي رسمي في هذا التوقيت | بشائر سارة من الأرصاد للمصريين

كهربا كلمة السر .. شرط وحيد لـ الأهلي لخوض السوبر أمام الزمالك

موضوعات متعلقة

الدخول مجانًا.. تعرف على أماكن للتنزه دون أي تكلفة بالغردقة

السيطرة على حريق في إحدى المزارع بالطريق الدائري الأوسط بالغردقة

بعد تعذر سفرهم جوا من السودان.. ميناء الغردقة يستقبل سائحين أمريكيين وإيطاليين

مطار مرسى علم يستقبل 153 رحلة من أوروبا

أوقاف البحر الأحمر: جهزنا 10 ساحات و212 مسجدًا لأداء صلاة عيد الفطر

السكرتير العام للبحر الأحمر يؤدى صلاة العيد وسط الآلاف من المواطنين بالغردقة

شواطئ الغردقة تفتح أبوابها لاستقبال المصطافين

موعد صلاة العيد في البحر الأحمر 2023

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء الهندي يهنئ السيسي بعيد الفطر المبارك

السعودية تبدي استعدادها لإجلاء الرعايا الفلسطينيين من السودان

الدوري الإنجليزي.. نيوكاسل يكتسح توتنهام بخماسية في الشوط الأول

قطاع الأعمال: مصانع جديدة للألومنيوم والبوكسيت والفويل ومولدات الكهرباء من الرياح

قبل الملء الرابع.. دراسة تحل أزمة سد النهضة والخبراء يوضحون التفاصيل| خاص

بالأسعار والمواصفات.. مقارنة بين تويوتا كورولا وهوندا سيتي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة| فيديو لرانيا يوسف في الجيم يشعل السوشيال ميديا.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الرنجة والكحك في العيد

تصيبك بالسرطان.. احذر طهي اللحم بهذه الطريقة

عمرة مجانية.. شاب سعودي يقدم هدية ضخمة لجميع متابعيه

كارثة.. طبيب يحذر من عصير القصب لاحتوائه على بويضات الحشرات

فيديو

صفصف غيرت خطتي.. هالة صدقي تكشف عن رأيها في محمد رمضان

نحتاج لتخطيط آمن لإجلاء المصريين.. بيان عاجل من الخارجية بشأن أحداث السودان

فتحت مطعم وقرار جديد عن التمثيل.. هالة صدقي تتحدث عن تجربة جعفر العمدة

رجل أعمال معروف يلقي أموالًا على المارة في الشارع "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفجوة بين المشاعر والكلمات

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دراما رمضان وتعرية المجتمع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المرأة في دراما رمضان قوية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: عقوبة كهربا بين لجنتي الانضباط والاستئناف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: الحوار الوطني.. عام من التأسيس

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: أول طابع إسلامى أمريكى

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: رميم مصطفى حسني

خالد جمال

خالد جمال يكتب| محمد رمضان "نيفر إند"

اﻟﻤﺰﻳﺪ