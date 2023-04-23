درة تتألق في أحدث ظهور من باريس.. شاهد

تألقت الفنانة درة في أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهرت درة بإطلالة ناعمة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي ظهرها، ومرتدية في يدها اكسسوارات أنيقة باللون الفضي.

يشار إلى أن درة شاركت في مسلسل «الأجهر» الذي عرض في موسم رمضان الماضي وضم كوكبه ونخبه من النجوم أبرزهم: النجم عمرو سعد، ساره سلامه، سيدرجب، عمرو عبد الجليل، أحمد صفوت، ناهد السباعى، مصطفى أبو سريع، انوشكا، أحمد مجدى، محمد جمعه، ندى بهجت، محمود قابيل، عارفه عبد الرسول، نور النبوى، بدريه طلبه، محمد جمعه، محمد التاجى، نهله سلامه،ياسرالزنكلونى، محمد عبد الجواد، علاء عوض، حمدى هيكل، حسنى شتا، محمد خميس، أحمد حبشى وعددآخرمن الفنانين ومجموعة من ضيوف الشرف يرأسهم النجمه وفاء عامر وأشرف عبد الغفور وخالد زكى وباسم مغنية ورابى عمرو سعد وآخرين، وهو من إنتاج شركة سيدرز آرت برودكشن (صباح إخوان) للمنتج صادق أنور الصباح ومن تأليف ورشة ملوك المكونه من محمد فوزى وأحمد بكر وأحمد حلبة وأحمد عيد وإخراج ياسر سامى.