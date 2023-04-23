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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

يارب أيامكم كلها أعياد وفرح.. شاهد نسرين طافش بفستان أحمر جذاب

نسرين طافش
نسرين طافش

خطفت الفنانة نسرين طافش أنظار متابعيها ومحبيها فى أحدث إطلالتها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيره  "إنستجرام".


وتألقت نسرين طافش ، بإطلالة مثيرة وجذابة، مرتدية فستانا مجسما بالون الأحمر، ومطرز لامع،  مما عكس جمالها وقوامها الممشوق، اعتمدت تسريحة شعر بسيطة تتناغم مع ملامحها، ووضعت مكياجًا ناعما ليبرز جمالها، مرتكزًا علىالألوان الترابية مع اللون النود في الشفاه.

وعلقت نسرين علي الصوره قائله:" يارب كل ايامكم اعياد وفرح".

 

من ناحية أخرى، تنتظر نسرين طافش، عرض فيلم "في القلب"، الذي انتهت من تصوير آخر مشاهده الشهر الماضي،وتشارك في بطولته مع كل من: خالد سليم، سوسن بدر، هالة فاخر، محمد عز، منة فضالي، إنجي كيوان، توني ماهر،وهو من إخراج عادل مرقس، سيناريو وحوار ومعالجة درامية محمد حسين ألمظ، وعادل مرسي.

سوسن بدر منة فضالي خالد سليم نسرين طافش فستان احمر مكياج الترابي اطلالة مثير شفاة هالة فاخر فيلم في القلب توني ماهر الألوان الترابية

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