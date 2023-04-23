يارب أيامكم كلها أعياد وفرح.. شاهد نسرين طافش بفستان أحمر جذاب

خطفت الفنانة نسرين طافش أنظار متابعيها ومحبيها فى أحدث إطلالتها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيره "إنستجرام".



وتألقت نسرين طافش ، بإطلالة مثيرة وجذابة، مرتدية فستانا مجسما بالون الأحمر، ومطرز لامع، مما عكس جمالها وقوامها الممشوق، اعتمدت تسريحة شعر بسيطة تتناغم مع ملامحها، ووضعت مكياجًا ناعما ليبرز جمالها، مرتكزًا علىالألوان الترابية مع اللون النود في الشفاه.

وعلقت نسرين علي الصوره قائله:" يارب كل ايامكم اعياد وفرح".

من ناحية أخرى، تنتظر نسرين طافش، عرض فيلم "في القلب"، الذي انتهت من تصوير آخر مشاهده الشهر الماضي،وتشارك في بطولته مع كل من: خالد سليم، سوسن بدر، هالة فاخر، محمد عز، منة فضالي، إنجي كيوان، توني ماهر،وهو من إخراج عادل مرقس، سيناريو وحوار ومعالجة درامية محمد حسين ألمظ، وعادل مرسي.