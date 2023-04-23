دولة عربية بالقائمة.. أسرع 10 مدن نموا في عدد المليونيرات

نشرت وكالة “سي إن بي سي عربية”، تقريرًا عن أسرع ١٠ مدن نموا في عدد المليونيرات، جاء به إنه على الرغم من مخاوف الركود الاقتصادي واضطرابات السوق، تواصل الثروات نموها في بعض مناطق العالم وبشكل كبير في بعض الحالات.

وبحسب تقرير لشركة Henley & Partners، تتربع مدينة هانغتشو الصينية على رأس القائمة التي تقيم أسرع بؤر المليونيرات نمواً على مستوى العالم.

ووجد التقرير أنه بين عام 2012 و2022، ارتفع عدد الأشخاص الذين يعيشون هناك ممن تتجاوز قيمة أصولهم القابلة للاستثمار مليون دولار بنحو 105%.

وبنهاية العام الماضي وصل إجمالي عدد الأشخاص من تلك الفئة إلى 30.4 ألف، ومن ضمنهم 98 شخصاً تتجاوز قيمة أصولهم مستويات 100 مليون دولار.

كما تتواجد مدينتان صينيتان إضافيتان وهما شنجن وقوانتشو، إذ قفز عدد الأشخاص بالغي الثراء في الأولى بنحو 98% في آخر عشر سنوات وبنسبة 86% في الثانية خلال نفس المدة.

وبجانب الصين، تهيمن الولايات المتحدة على القائمة، وذلك من خلال 3 مدن في المراكز الخمسة الأولى، إذ تأتي أوستن بالمركز الثاني مع زيادة فئة المليونيرات هناك بنحو 102% في آخر 10 سنوات.

ما السر وراء هذه القفزة؟

أندرو أمويلز رئيس الأبحاث في شركةNew World Wealth، أرجع هذه الزيادة إلى استفادة أوستن على سبيل المثال من قطاع التكنولوجيا إذ نقلت العديد من الشركات الكبرى عملياتها هناك في السنوات الأخيرة.

وقال أمويلز لـCNBC Make It إن هيمنة أميركا على قطاع التكنولوجيا لعب دوراً في معاناة المدن الأوروبية، كما أن صعود آسيا من المرجح أن يكون قد دمر أوروبا بشكل أكبر من تأثير أميركا.

أين يتراجع عدد المليونيرات؟

في الوقت نفسه شهدت بعض المدن تراجعاً ملحوظاً لعدد المليونيرات بقيادة موسكو في روسيا بنحو 44%، وسانت بطرسبرغ التي جاءت في المركز الثالث بنسبة تراجع 38%.

كما شهدت مدن أخرى انخفاض في عدد الأشخاص بالغي الثراء بما في ذلك جوهانسبرج في جنوب إفريقيا إذ أصبح عدد المليونيرات أقل بنحو 40% في 2022 بالمقارنة بمستويات 2012.

وتراجع العدد في هونغ كونغ بنسبة 27% ولندن بنحو 15%.

إليك أكثر 10 مدن شهدت زيادة في عدد الأشخاص بالغي الثراء بين 2012 و2022:

-1- هانغتشو (الصين) بزيادة 105%

-2- أوستن (أميركا) بزيادة 102%

-3- شنجن (الصين) بزيادة 98%

-4- ويست بالم بيتش (أميركا) بزيادة 90%

-5- سكوتسديل (أميركا) بزيادة 88%

-6- بنغالور (الهند) بزيادة 88%

-7- قوانتشو (الصين) بزيادة 86%

-8- الشارقة (الإمارات) بزيادة 84%

-9- هو تشي منه (فيتنام) بزيادة 82%

-10- حيدر آباد (الهند) بزيادة 78%