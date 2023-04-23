خفر السواحل الإيطالي ينقذ 120 مهاجرا غير شرعي

أنقذت قوات خفر السواحل الإيطالية ،اليوم الأحد، 120 مهاجرا غير شرعي من الغرق، كانوا في طريقهم إلى إيطاليا.

وأفادت وكالة أنباء أنسا الإيطالية، اليوم، بأن خفر السواحل تمكن من إنقاذ 90 شخصا أمس يوم السبت، وتم نقلهم إلى ميناء روتشيلا يونيكا، كما تم أيضا إنقاذ 30 مهاجرا، بمساعدة سفينة الإنقاذ أوشن فايكينج، التي تديرها منظمة الإغاثة الفرنسية "إس أو إس ميديتيرانيه"، وأوصلتهم إلى ميناء باري، صباح اليوم.

وتعد إيطاليا واحدة من البوابات الرئيسية للهجرة عن طريق البحر من إفريقيا إلى أوروبا، منذ سنين مع عدد قياسي من الوافدين ناهز 180 ألفا عام 2016.

وصوت البرلمان الأوروبي، الخميس الماضي، لصالح خوض محادثات مفتوحة بين دول الاتحاد الأوروبي لإصلاح شامل لسياسة اللجوء والهجرة، ومطالبة الدول الأعضاء باستضافة بعض اللاجئين والمهاجرين التي تصل بأعداد كبيرة.

وأعلنت الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل فرونتكس، في آخر تقاريرها الأسبوع الماضي، أن عدد المهاجرين الذين دخلوا بطرق غير شرعية إلى بلدان الاتحاد الأوروبي، في الربع الأول من العام الجاري، ارتفع إلى 54 ألفا، مرتفعا بنسبة 26 بالمئة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

