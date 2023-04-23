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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كييف ترفض المفاوضات وتطالب بالمزيد من الأسلحة

صدى البلد

رفض سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني أليكسي دانيلوف، الدعوات لبدء المفاوضات مع روسيا، وجدد مطالبة حلفاء كييف بالمزيد من الأسلحة.

وقال المسئول الأوكراني -بحسب قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأحد- "المبادرات التي يتم إطلاقها مؤخرا للتوصل إلى تسوية سلمية ليست أكثر من عمليات حفظ سلام موالية لروسيا. لا داعي لإجلاسنا إلى طاولة المفاوضات دائما، امنحونا أسلحة كافية. الأسلحة هي أفضل وسيط".

وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في وقت سابق أن المفاوضات لحل الأزمة في أوكرانيا "يجب أن تراعي المصالح والمخاوف المشروعة لروسيا والتي تم تجاهلها بغطرسة في السابق".
 

أوكرانيا وزير الخارجية الروسي كييف مجلس الأمن القومي الدفاع الأوكراني روسيا

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