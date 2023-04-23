رهبة كبيرة.. مروة الأزلي تكشف عن بدايات مشاركتها مع الزعيم عادل إمام

أكدت الفنانة مروة الأزلي، أنه قبل مشاركتي في الأعمال الفنية، كنت أعمل كدكتورة صيدلانية، وفي الإعلانات، مشيرة إلى أن أول مشاركة لي كانت امام الزعيم عادل إمام في مسلسل “فرقة ناجي عطالله”.

وقالت مروة الأزلي، خلال لقاء لها لبرنامج “واحد من الناس”، عبر فضائية “اكسترا نيوز”، أنه بمسلسل “فرقة ناجي عطالله”، كان هناك رهبة من الأداء أمام الزعيم عادل إمام، وأديت دور صومالية في هذا المسلسل.

وتابعت الفنانة مروة الأزلي، أنه في نفس العام شاركت في فيلم “بابا”، مؤكدة أن بداياتي الفنية راضية عنها بشكل كبير.

أعمال فنية أخرى.

وأشارت مروة الأزلي إلى أن مشاركتي مع الزعيم عادل امام ساعدتني على الظهور بشكل أكبر، في أعمال فنية أخرى.

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