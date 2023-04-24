سيناريو المسلسل هايل.. مروة الأزلي تكشف تفاصيل مشاركتها بمسلسل جميلة.. فيديو

أكدت الفنانة مروة الأزلي، أنه عملت من قبل مع الفنانة ريهام حجاج، في الموسم الماضي في مسلسل “يوتيرن”، وفي هذا العام قدمت مسلسل “جميلة” معها، وحقق نجاح كبير.

وقالت مروة الأزلي، خلال لقاء لها لبرنامج “واحد من الناس”، عبر فضائية “الحياة”، أن التمثيل يحتاج جزء كبير من دراسة علم النفس، خاصة في التعامل في الشخصيات وطريقة فهم الأداء في التمثيل، وهو ما ساعدني كثيرا في مسلسل "جميلة"

نهايات الحلقات كانت مشوقة.

وتابعت الفنانة مروة الأزلي، أن “سيناريو مسسلسل جميلة هايل ونهايات الحلقات كانت مشوقة”.

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