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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نيران صديقة|خطأ حجازي يُطيح باتحاد جدة من كأس خادم الحرمين أمام الهلال

صدى البلد

تأهل فريق الهلال إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين؛ بعدما نجح في الفوز على نظيره اتحاد جدة، بهدف للا شيء، ضمن منافسات نصف النهائي.

وجاء هدف المباراة الوحيد، عن طريق الدولي المصري أحمد حجازي، مدافع فريق اتحاد جدة، بالخطأ في مرماه، وذلك في الدقيقة 105 من عمر وزمن الشوط الأول الإضافي.

يذكر أن الوقت الأصلي قد انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وجاء تشكيل اتحاد جدة كالتالي:

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.

خط الدفاع: بامسعود - أحمد حجازي - أحمد شراحيلي - مد الله العليان.

خط الوسط: هيلدر كوستا-  الناشري - هارون كمارا - إيجور كورونادو - رومارينيو.

خط الهجوم: عبد الرزاق حمد الله.

 

بينما جاء تشكيل الهلال كالتالي:

حراسة المرمي: عبد الله المعيوف

خط الدفاع: ياسر الشهراني - محمد جحفلي - جانج هيون سو - سعود عبد الحميد

خط الوسط: سلمان الفرج - جوستافو كويلار – كاريلو.

خط الهجوم : ميشيل - أوديون إيجالو - موسى ماريجا.

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