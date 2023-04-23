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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

قارئ يستغيث بالمسؤلين لردع بلطجي يستخدم كلب بيتبول لترهيب السكان بالخصوص

كلب بيتبول
كلب بيتبول

أرسل القارئ محمد سعيد شكوى لخدمة بين الناس بموقع صدي البلد متضرار من وجود أحد البلطجية يستخدم أحد كلاب الصيد في تهديد وترهيب سكان العقار المقيم به .

وقال في شكواه نعاني نحن سكان العقار رقم 4 شارع المدرسه القبلي متفرع من شارع ترعة الزنانيري بجوار كنيسة ما جرجس بمدينة الخصوص بمحافظة القليوبية من وجود أحد السكان  يقوم باستخدام أحد كلاب الصيد من نوع بيتبول للبلطجة علي سكان العقار وسكان المنطقة .

وطالب المسؤلين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بسكان المنطقة ولعدم حدوث كارثة إنسانية.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة “بين الناس” حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

محافظة القليوبية بلطجية الخصوص بيتبول كنيسة القليوبية مشكلة الصيد كارثة إنسانية مدينة الخصوص بلطجة

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