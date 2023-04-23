قارئ يستغيث بالمسؤلين لردع بلطجي يستخدم كلب بيتبول لترهيب السكان بالخصوص

أرسل القارئ محمد سعيد شكوى لخدمة بين الناس بموقع صدي البلد متضرار من وجود أحد البلطجية يستخدم أحد كلاب الصيد في تهديد وترهيب سكان العقار المقيم به .

وقال في شكواه نعاني نحن سكان العقار رقم 4 شارع المدرسه القبلي متفرع من شارع ترعة الزنانيري بجوار كنيسة ما جرجس بمدينة الخصوص بمحافظة القليوبية من وجود أحد السكان يقوم باستخدام أحد كلاب الصيد من نوع بيتبول للبلطجة علي سكان العقار وسكان المنطقة .

وطالب المسؤلين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بسكان المنطقة ولعدم حدوث كارثة إنسانية.

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