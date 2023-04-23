اتبسطت أوي.. ملك قورة رفقة علي ربيع في أحدث ظهور | شاهد

شاركت الفنانة ملك قورة، جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة جديدة لها، رفقة الفنان علي ربيع.

وظهرت ملك قورة، بإطلالة أنيقة ومميزة، مرتدية فستانا باللون الأخضر، وهو ما جعل إطلالتها جذابة، بينما ظهر علي ربيع مرتديا بدلة باللون الأسود الأنيق.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت ملك قورة على وضع المكياج بلمسات البسيطة، وترك شعرها منسدلا على كتفيها.

وعلقت ملك قورة، على الصورة: "كل سنة وأنتو طيبين.. اتبسطت أوي بمشارکتي مع علي ربيع كضيفة شرف في فيلم بعد الشر.. إخراج أحمد عبد الوهاب، وإنتاج السبكي، وخصوصا بعد النجاح اللي حققه.. مبروك لأسرة العمل، ومن نجاح لنجاح".