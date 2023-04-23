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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مراد مكرم عن شخصية أمجد في علاقة مشروعة: طالما استفزت الناس يبقى نجحت

الفنان مراد مكرم
الفنان مراد مكرم

قال الفنان مراد مكرم، إن دوره في مسلسل "علاقة مشروعة" وكراهية الجمهور له؛ تعني نجاحه في أداء الدور، موضحا: “طالما شخصيتي في مسلسل علاقة مشروعة استفزت الناس؛ يبقى نجحت”.

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الأحد.. أبطال وصناع مسلسل «علاقة مشروعة» ضيوف «كلمة أخيرة»

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مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 13.. مقتل مي عمر بعد انفصالها عن ياسر جلال

وتابع “مراد مكرم” خلال لقائه في برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة  "ON": شوفت في حياتي ناس حقيقيين زي أمجد في مسلسل علاقة مشروعة.

وأكمل : شخصية  "أمجد" فى المسلسل بها تناقض حيث يسيء التعامل تحت الضغط، ويتحول لشخصية أخرى مختلفة".

مسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال ومى عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، ورشدان  مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى وإنتاج مشترك بين شركتى "Forever Drama - مها سليم" و"media Hub – سعدى جوهر".

الإعلامية لميس الحديدي مراد مكرم برنامج كلمة أخيرة الفنان مراد مكرم مسلسل علاقة مشروعة

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