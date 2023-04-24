شهداء لقمة العيش.. والد أحد الشباب المصريين في ليبيا: كان راجع على عيد الأضحى ليتزوج

أكد الحاج لملوم مفتاح والد " محمد " أحد ضحايا حادث دهس سيارة لـ 7 شاب من قرية منشأة خشبة بمركز القوصية بأسيوط بمدينة بنغازي الليبية أثناء توجههم إلى عملهم يوم وقفة عيد الفطر المبارك ، أن ابني يعمل في ليبيا منذ 3 سنوات ونصف حتى يستطيع أن يكون نفسه ويتزوج فعمل مع أبناء عمومته في ليبيا وجميعهم يعتبروا أبنائي يعملون مع بعضهم وينامون مع بعضهم ومن لا يعمل منهم الذي يعمل يصرف عليه حتى يرزق بعمل.



وأضاف الحاج لملوم قائلا : طلبت من ابني أن يعود على عيد الأضحى حتى يتزوج خاصة وإنني قمت بتجهيز شقته وكانت في انتظاره لكي يخطب ويتزوج.



وطالب الحكومة بالتدخل لأخذ حق الـ 7 ضحايا وحماية باقي العاملين في ليبيا خاصة وان الدولة لم تتوقف أبدا عن حماية المصريين في الخارج خاصة وان هناك من تدخل لعرض التصالح معنا والتنازل عن حقوق أبنائنا الضحايا ولكن نحن نطالب بالقصاص العادل ووقوف وزارة الخارجية معنا حتى نأخذ حق أبنائنا الضحايا وحماية باقي أبنائنا العاملين في ليبيا خوفا عليهم من أي ضغوط أو تعرض لهم بأذى.



كان الأهالي بقرية منشأة خشبة بمركز القوصية بأسيوط استقبلوا 7 جثامين من أبناء القرية راحوا ضحية دهس سيارة لهم بمدينة بنغازي الليبية صباح يوم وقفة عيد الفطر المبارك وشارك الآلاف من أهالي القرية في تشييعهم إلى مثواهم الأخير.