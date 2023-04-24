ينفصلان بنسبة 90٪... 4 علامات تتنبأ بـ الطلاق بين الزوجين

هناك العديد من الدلائل التي تشير إلى أن علاقتكما تقترب من الطلاق ولكن هناك 4 علامات تدل على دقة 90٪ في إخبارنا بأن الزواج على وشك الانتهاء.

وفقا لبحث من جون جوتمان ، دكتوراه ، المؤسس المشارك لمعهد جوتمان ، الذي يقدم المشورة للأزواج ويعلم مقدمي الرعاية الصحية العقلية ، هناك 4 علامات مؤكدة تتنبأ بالطلاق.

-النقد السام

يتضمن ذلك مهاجمة شخصية الشريك بدلاً من معالجة سلوكيات أو أفعال محددة، يمكن للنقد أن يقوض العلاقة العاطفية بين الشريكين ويزيد من احتمالية الطلاق. وفقًا للبحث ، عندما تستخدم الكلمتين "أبدًا" و "دائمًا" ، فأنت تحكم وتعلق على الشخصية بدلاً من التركيز على القضية المطروحة.

-الدفاع

نعني بالدفاعية الميل إلى الرد على النقد بالدفاع أو الإنكار أو الهجمات المضادة. عندما يتخذ الأزواج موقفًا دفاعيًا ، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تصعيد النزاعات ويؤدي إلى انهيار العلاقة، عندما تدافع ، فإن الأمر كله يتعلق باختلاق الأعذار وأنت لا تملك أفعالك، إن تحمل المسؤولية عن أفعالك في الشكوى المقدمة من شريكك يساعد كثيرًا.

-المماطلة

المماطلة هي الانسحاب من الاتصال أو الانغلاق العاطفي أثناء النزاعات، المماطلة يمكن أن تجعل من الصعب على الشركاء حل مشاكلهم ويمكن أن يزيد من خطر الطلاق، يرتكب العديد من الأزواج خطأ ممارسة العلاج الصامت الذي يزيد من تسمم العلاقة، يُطلب من كلا الشريكين عدم تصعيد المعارك وتعلم كيفية التعرف على شريك واحد مرهق.

-محاولة

تشمل علامات الازدراء التنهد ، أو تحريك عينيك ، أو السخرية من شريكك ، أو قطع السخرية ، أو إظهار كراهية لشريكك أو الأشياء التي يقدرونها، هذه واحدة من أخطر علامات التحذير حيث يشار إليها أيضًا باسم قاتل العلاقة، إذا لم يتم التعامل معها فسوف يتحول إلى استياء على مر السنين.

المصدر: timesofindia