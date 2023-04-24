انتصار: التقدير المادي مهم جداً وتركت أعمالا فنية بسبب الفصال في الأجر

أكدت الفنانة إنتصار، أن التقدير المادي مهم جداً، مشيرة إلى أنه قمت بترك أعمال فنيه بسبب الفصال في الأجر، خاصة أن البعض يكون على علم بقيمة الفنان، ولكن يفاصل في اجره الذي يستحقه.

وقالت إنتصار، خلال لقاء لها لبرنامج “التاسعة”، عبر “القناة الأولى المصرية”، إن هناك عقودا يتم توقيعها قبل بداية العمل، وفيها يتم الإتفاق على كافة التفاصيل، وقد يكون هناك خلافات في الأجر.

تقدير من الناحية المادية

وتابعت الفنانة إنتصار، أن البعض يستغل المواقف والأزمات التي تحدث للفنانين، وقد يكون هناك عد تقدير من الناحية المادية.