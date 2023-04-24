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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

جنرال موتورز تتخلى عن أندرويد أوتو وآبل كار بلاي

جنرال موتورز تتخلى
جنرال موتورز تتخلى عن أندرويد أوتو وآبل كار بلاي

كشفت جنرال موتورز عن قرارها الجريئي بالتخلي عن أنظمة Apple CarPlay و Android Auto بعد خمس سنوات، وسيكون البديل نظاماً جديداً خاصاً بها.

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جنرال موتورز تتخلى عن أندرويد أوتو وآبل كار بلاي

وأكدت شركة صناعة السيارات العملاقة طورت نظام الوسائط الخاص بها لجيلها الجديد من المركبات الكهربائية، بما في ذلك 2024 شيفروليه بليزر، والتي لن تتميز بأي من تعديلات الهواتف الذكية المعروفة ، على الرغم من أنها ستكون متوافقة مع الهواتف الذكية.

 

جنرال موتورز تتخلى عن أندرويد أوتو وآبل كار بلاي

80% من مشتري السيارات الجديدة يطلبون اتصال CarPlay في سياراتهم الجديدة ، وهو ما يبدو كخطوة مجنونة، لكن جنرال موتورز متمسكة بأسلحتها، مقتنعة بأنها تتخذ الخطوة الصحيحة. 

 

جنرال موتورز تتخلى عن أندرويد أوتو وآبل كار بلاي

أخبر سكوت ميلر، نائب رئيس أنظمة المركبات والتشغيل المحددة بالبرمجيات في جنرال موتورز The Verge أنه بينما يعتقد أن نظامي عرض الهاتف الكبيران قد حسنا تجربة المعلومات والترفيه للكثيرين، إلا أنهما في الواقع "جيدان" فقط وتسعى شركة جنرال موتورز شيء أفضل بكثير.

 

جنرال موتورز تتخلى عن أندرويد أوتو وآبل كار بلاي

قال ميلر: "لدينا بيانات العملاء التي تقول عندما يكون النظام مضمنًا ويعمل فقط وليس عليك أن تتعثر مع هاتفك أو إقرانه أو القيام بأشياء أخرى به ، فأنت تدخل في سيارتك ويعمل كل شيء بسلاسة".

جنرال موتورز تتخلى عن أندرويد أوتو وآبل كار بلاي

لكن جنرال موتورز لا تقوم بهذا التبديل فقط بدافع رغبة البعض في تحسين تجربة المستخدم. من خلال تطوير نظام المعلومات والترفيه الخاص به، سيكون قادرًا أيضًا على جمع وتحليل المزيد من البيانات حول كيفية قيادة المركبات الكهربائية وشحنها ، وسيكون قادرًا على جني الكثير من المال من خلال إقناع السائقين بالتسجيل للحصول على اشتراكات في الخدمات التي يقومون بها، والحصول عليه بالفعل مجانًا على هواتفهم.

 

جنرال موتورز تتخلى عن أندرويد أوتو وآبل كار بلاي

سيحصل أي شخص يشتري سيارة جنرال موتورز كهربائية من الجيل التالي على خرائط Google ونظام الأوامر الصوتية الخاص بـ Google Assistantالخاص بالشركة مجانًا لمدة ثماني سنوات، وسيكون قادرًا على إجراء مكالمات هاتفية دون دفع المزيد.

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