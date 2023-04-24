مصر للطيران تنقل منتخب نيجيريا على رحلة خاصة للمشاركة في بطولة أفريقيا.. صور

سيرت الشركة الوطنية مصر للطيران الرحلة الخاصة رقم MS3098، التي أقلعت من مطار القاهرة فجر اليوم إلي الجزائر لنقل بعثة منتخب نيجيريا لكرة القدم للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية بالجزائر تحت ١٧ سنة .

يأتي ذلك تأكيدا لمكانة الشركة الوطنية داخل أفريقيا وعلي مستوي الخدمات التي تقدمها.

بحسب مصر للطيران، فإن المنتخب النيجيري وصل علي رحلة مصر للطيران رقم MS878 القادمة من أبوجا إلى القاهرة ومنها علي متن رحلة خاصة إلى الجزائر .

وأعرب مسئولو المنتخب النيجيري عن شكرهم لمصر للطيران لمستوي الخدمة المتميز والتنظيم الجيد للرحلة .