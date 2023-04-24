تراجع أسعار الذهب والفضة عالميا اليوم

تراجعت أسعار الذهب اليوم للجلسة الثانية على التوالي حيث ينتظر المستثمرون إستراتيجية مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لرفع أسعار الفائدة.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية “واس” نزل سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 في المئة، ليصل سعره إلى 1980.89 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 0613 بتوقيت جرينتش، فيما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1990.20 دولارًا.

وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.3 في المئة، ليصل سعرها 24.95 دولارًا للأوقية، في حين هبط البلاتين بنسبة 2.1 في المئة، مسجلاً 1100.45 دولار، بينما تراجع سعر البلاديوم بنسبة 1.1 في المئة، ليصل إلى 1583.94دولارًا.