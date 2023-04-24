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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مهرجان Visions du Réel السويسري يكرم المخرجة لوكريثيا مارتيل

لوكريثيا مارتيل
لوكريثيا مارتيل

يحتفى مهرجان Visions du Réel السويسري هذا العام بالمخرجة الأرجنتينية الكبيرة لوكريثيا مارتيل التي قدمت عديد الأفلام الهامة، وسبق لها المشاركة في العديد من لجان التحكيم حول العالم، من أهمها رئاسة لجنة تحكيم مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في دورته الـ 76.
  

لوكريثيا مارتيل هي ضيف شرف 2023 للمهرجان السويسري في دورته الـ 54، ويتم منحها جائزة فخرية خلال نسختها الرابعة والخمسين (21-30 أبريل 2023). 

وخلال International Film Festival Nyon ستقدم المخضرمة Lucrecia Martel ، درس في السينما وإعادة اكتشاف مجموعة من أهم أفلامها وعلاقتها بالواقع.

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لوكريثيا مارتيل هي شخصية رئيسية في الفيلم المعاصر، واسمًا رائدًا في السينما الأرجنتينية الجديدة، ومعرض يقام بالتعاون بين La Cinémathèque Suisse و ECAL (جامعة لوزان للفنون والتصميم).

وتعمل صانعة الأفلام الأرجنتينية حاليا على إنجاز فيلم طويل من المقرر طرحه في أواخر عام 2023. وقد أكد أعرب الموقع الرسمي للمهرجان Visions du Réel عن فخره بالترحب بمثل هذه الشخصية الحيوية والنادرة والاستثنائية في الفيلم المعاصر، واصفا اياها بالمخرجة التي تنجح مع كل فيلم من أفلامها في ترجمة الأكوان بجرأة ، وفي تأليف مغامرة مثيرة للقلق وفريدة من نوعها.

لوكريثيا مارتيل
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