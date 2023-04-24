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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مطار القاهرة.. ضبط 51 آيفون مهربة من الشارقة مع فرد طاقم طائرة.. صور

صورة من الضبطية
صورة من الضبطية

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية،  محاولة موظف باحدي شركات الطيران تهريب كمية من التليفونات المحمولة.

فأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية لأطقم الطائرات، بواسطة حسام سعد الشافعي مأمور الجمرك تقدم أحد أفراد الطاقم القادم من الشارقة لانهاء الإجراءات وبتفتيش حقيبته تلاحظ لمامور الجمرك وجود عدد من التليفونات بين طيات الملابس بالحقيبة، فقامت اميرة طلبة مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣ بتكليف لجنة مكونه من مصطفي صادق و حسام الشافعي و محمود عباس مآمير الجمرك لاستكمال التفتيش اليدوي مما اسفر عن ضبط كمية أخري من التليفونات مخبأة داخل البطانة الداخلية للحقيبة وداخل فتحة الجرار الخلفي لنفس الحقيبة.

قام تامر قاسم مدير الجمرك بتكليف كل من حسام الشافعي و عماد صلاح مأمورا الجمرك بتفتيش الراكب ذاتيا مما اسفر عن ضبط كمية ثالثة من التليفونات المحمولة داخل جيوب البنطلون الذي يرتديه الموظف، وقامت لجنة مكونه من مصطفي حسن وكريم يوسف و احمد عبد الواحد و احمد صبري تحت اشراف جمال السيد مدير الحركة وذلك لجرد وعد وتصنيف وتحريز المضبوطات التي بلغت ٥١ تليفون محمول ماركة ايفون.

وأمر تامر قاسم مدير الادارة الرابعة بالانابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٠٠ لسنة ٢٠٢٣ ضد الموظف  بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي، والشحات غتوري وكيل اول وزارة المالية رئيس مصلحة الجمارك.

 

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