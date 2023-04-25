عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

قارئ يستغيث بصدى البلد للبحث عن ابنته المتغيبة

المتغيبة
المتغيبة

أرسل القارئ عبد الناصر عراقي يستغيث بخدمة بين الناس للبحث عن ابنته المتغيبة .

وقال في استغاثة ابنتي رانيا عبد الناصر عراقي من قرية منشاة دملو مركز قويسنا منوفيه ،متغيبه من يوم12/12 /2022 برجاء من يتعرف يتواصل علي الأرقام التاليه  01061991244 ، 01271825646 لوه مكافئه ماليه قيمه .

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة “بين الناس” حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

استغاثة متغيبة بنت بنته رانيا مركز قرية حل مشاكل المواطنين مركز قويسنا يناشد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوبير يحسم الجدل حول مصير رئيس نادي الزمالك الجديد

قرارات عاجلة بشأن امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 لطلاب المدارس

لـ موظفي الحكومة.. خفض ساعات العمل في هذه الحالات| تفاصيل

بعد حوريا.. كاف يهدد باستبعاد نادٍ جديد من دوري السوبر الإفريقي

20 ألف جنيه لأول مرة.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

الذهب يقترب من 3 آلاف جنيه.. ومفاجأة في سعر عيار 21

ظاهرة جوية تضرب البلاد والأرصاد تحذر.. ماذا يحدث في طقس اليوم؟

لا توجد ظواهر جوية.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة

ترشيحاتنا

الزمالك يفسخ عقد نجم الفريق قبل نهاية الموسم .. تفاصيل

شروط الحصول على الإجازات المرضية بالقطاع الخاص في القانون الجديد

شاهد| القوات الروسية تقصف متحفا في أوكرانيا.. وزيلينسكي يعلق

هل تكرار المعصية يمنع قبول التوبة.. الإفتاء: 3 شروط للقبول

رجل المهام الصعبة.. موسيماني على أعتاب مجد جديد مع أهلي جدة

من غير أضرار .. التوقيت المناسب لتناول الشاي الأخضر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من غير أضرار .. التوقيت المناسب لتناول الشاي الأخضر

ناسا تحذر.. كويكب ضخم يمر بالأرض غدا

تحذير.. دراسة تكشف أدوات خطيرة نستخدمها يوميا تسبب السرطان| أغربها المعجون

فوائد بالجملة للمواطن والدولة| هذه أسباب عودة العمل بالتوقيت الصيفي

فيديو

قول الحق.. خالد النبوى يربط العمة لمساعده فى كواليس رسالة الإمام

الاستقالات تعصف بإدارة بايدن.. ماذا يحدث في أمريكا؟ |فيديوجراف

بعد توقف إنتاجه مدة عامين.. ماجد المصري يكشف مفاجأة عن مسلسل الملك أحمس

"فرحة" حزينة..قصة طفلة أبكت ملايين المصريين في أول أيام عيد الفطر..فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب .. رقصة الموت

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الحلال والحرام.. في عُرف "جعفر العمدة"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفجوة بين المشاعر والكلمات

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دراما رمضان وتعرية المجتمع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المرأة في دراما رمضان قوية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: عقوبة كهربا بين لجنتي الانضباط والاستئناف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: الحوار الوطني.. عام من التأسيس

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: أول طابع إسلامى أمريكى

اﻟﻤﺰﻳﺪ