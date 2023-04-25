عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان مطار إمبابة يطالبون الحي برفع الإشغالات من المنطقة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أرسل القارئ جرجس بيتر شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من احتلال المقاهي والمحلات للشارع الذي يسكن به.

وقال في شكواه نعاني نحن سكان شارع الكيلاني خلف مطار امبابة من احتلال المقاهي والبقالة والفكهانية للشارع مما يتسبب في الزحام الشديد بالمنطقة وتشوه المظهر الحضاري للمنطقة.

وطالب الشاكي في رسالته، المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رئفت بسكان المنطقة وعدم حدوث كارثة إنسانية وعودة المظهر الحضاري للمنطقة.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة “بين الناس” حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

رفع الإشغالات مطار امبابة الإشغالات المنطقة إشغالات الحي سكان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بفائدة مرتفعة ولمدة عامين فقط.. ماذا تعرف عن شهادة البنك الأهلي الجديدة؟

هيقلب فجأة| تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الـ 72 ساعة المقبلة

أقسم بالله مش بنتي.. موظف أمام محكمة الأسرة: مراتي ولدت وأنا مبخلفش

الزمالك يفسخ عقد نجم الفريق قبل نهاية الموسم .. تفاصيل

جهز فلوسك غدا.. أعلى فائدة على شهادات الإدخار في جميع البنوك

شوبير يحسم الجدل حول مصير رئيس نادي الزمالك الجديد

تعديل اضطراري.. ما الموعد الجديد لمباراة الأهلي والرجاء المغربي؟

بقيمة 250 جنيها.. آخر موعد لصرف الدعم الإضافي على بطاقات التموين

ترشيحاتنا

بيان عاجل من الخارجية الأمريكية بشأن وقف إطلاق النار في السودان

طرح أول سيارة مصرية كهربائية لنقل البضائع في الأسواق خلال شهر

روسيا: الوضع وصل إلى طريق مسدود بشأن صفقة الحبوب

موسكو تتهم واشنطن بالتلاعب في تأشيرات الصحفيين الروس.. تفاصيل

تضارب المصالح.. النواب الأمريكي يصطدم بالبيت الأبيض لتمرير قانون سقف الديون

إعلان صادم من روسيا بشأن ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كارثة.. تطور صادم لفيروس إنفلونزا الكلاب يهدد البشر

تصدر الترند وسعره خيالي.. فوائد بالجملة لجمبري الفراولة

من 901 إلى 926.. تريند الأرقام يثير السخرية عبر السوشيال ميديا..ما قصته؟

تصميم الفراشة المعدل.. نانسي عجرم تتألق بفستان جذاب في حفل عيد الفطر

فيديو

زي البني آدمين بالظبط.. الروبوت أليكس تكلفته ٨ ملايين دولار

هنا الزاهد مبتعرفش تطبخ ومعجبة هددتني بمية نار.. 7 تصريحات نارية لأحمد فهمي «فيديوجراف»

غرق لنش بالبحر الأحمر.. وإنقاذ 35 شخصا بينهم 25 سائحا| شاهد

رسائل مهمة من الرئيس السيسي في ذكرى تحرير سيناء |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أبطال من سيناء

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: أفراح سيناء بالتنمية في عيد تحريرها

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: المساجد ودورها الراقي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب .. رقصة الموت

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الحلال والحرام.. في عُرف "جعفر العمدة"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفجوة بين المشاعر والكلمات

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دراما رمضان وتعرية المجتمع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المرأة في دراما رمضان قوية

اﻟﻤﺰﻳﺪ