بفستان أخضر لامع.. بلقيس تخطف الأنظار في أحدث ظهور

شاركت الفنانة الخليجية بلقيس متابعيها صورة جديدة،عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعيانستجرام، وظهرت بإطلالة بإطلالة ساحرة وجذابة .

وظهرت بلقيس، بإطلالة ساحرة وجذابه مرتديه فستان أخضر وبأكمام طويلة والمجسم على شكل الجسم، وهو ما أبرز منأناقتها، وتركت شعرها منسدلة على ظهرها بتسريحة إنسيابية وناعمة، واعتمدات علي المكياج الترابي الناعم الذي ابرزجمال وجهها.

وقد أعلنت الفنانة بلقيس عن تعيينها سفيرة فى اليونيسف من أجل مساعدة في نشر الوعي والدفاع عن حقوق الأطفال وضمان سلامتهم.

وذلك من خلال منصبها كسفيرة للمنظمة على أن تعمل للترويج عن أهمية الاستثمار في صحة الأطفال وتعليمهم وحمايتهم خاصة الأطفال المهمشين والأكثر ضعفا.

بلقيس كان لها إسهامات كثيرة في المجالات والخدمات الإنسانية فمنذ أن استلمت مهمتها بالمنظمة شاركت في عدة مواقف دولية آخرها كان دعمها لضحايا وجرحى زلزال سوريا وتركيا.



